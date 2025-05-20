Ablasının ölümüyle sarsılan Simge Sağın, sahnede zor anlar yaşadı

Simge Sağın, geçtiğimiz hafta büyük bir acı yaşadı. 43 yaşındaki sanatçının ablası Nilay Sağın, kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nilay Sağın'ın, uykusunda hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Ablasıyla güçlü bir bağa sahip olan Simge Sağın, bu zor süreci derin bir üzüntüyle karşıladı. Nilay Sağın, 16 Mayıs'ta Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Yasını içinde taşıyan Simge, ablasının vefatından sadece birkaç gün sonra ilk kez sahneye çıktı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Mersin'de düzenlenen etkinlikte sahne alan sanatçı, duygusal anlar yaşadı. Şarkı söylerken gözyaşlarına hakim olamayan Simge, zaman zaman performansına ara vermek zorunda kaldı.

Sahnedeki bu hüzünlü anlara izleyiciler duyarsız kalmadı. Simge Sağın'a alkışlarla destek veren hayranları, sanatçının yanında olduklarını hissettirdi.