Ablasının ölümüyle sarsılan Simge Sağın, sahnede zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Ablasının ölümüyle sarsılan Simge Sağın, sahnede zor anlar yaşadı

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Ablasının ölümüyle sarsılan Simge Sağın, sahnede zor anlar yaşadı

Simge Sağın, kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden ablası Nilay Sağın'ı 16 Mayıs'ta toprağa verdi. 19 Mayıs'ta Mersin'de sahneye çıkan ünlü şarkıcı, gözyaşlarını tutamadı. Sevenleri Simge'ye alkışlarla destek verdi.

20.05.2025 13:14
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Simge Sağın, geçtiğimiz hafta büyük bir acı yaşadı. 43 yaşındaki sanatçının ablası Nilay Sağın, kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nilay Sağın'ın, uykusunda hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Ablasıyla güçlü bir bağa sahip olan Simge Sağın, bu zor süreci derin bir üzüntüyle karşıladı. Nilay Sağın, 16 Mayıs'ta Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Ablasının ölümüyle sarsılan Simge Sağın, sahnede zor anlar yaşadı

Yasını içinde taşıyan Simge, ablasının vefatından sadece birkaç gün sonra ilk kez sahneye çıktı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Mersin'de düzenlenen etkinlikte sahne alan sanatçı, duygusal anlar yaşadı. Şarkı söylerken gözyaşlarına hakim olamayan Simge, zaman zaman performansına ara vermek zorunda kaldı.

Ablasının ölümüyle sarsılan Simge Sağın, sahnede zor anlar yaşadı

Sahnedeki bu hüzünlü anlara izleyiciler duyarsız kalmadı. Simge Sağın'a alkışlarla destek veren hayranları, sanatçının yanında olduklarını hissettirdi.

Ablasının ölümüyle sarsılan Simge Sağın, sahnede zor anlar yaşadı

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Son Dakika Magazin Ablasının ölümüyle sarsılan Simge Sağın, sahnede zor anlar yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 34ts6665:
    daha ablası öleli 4 gün olmuş bir de sahnede yas tutmuş ya bırakın bu işleri üzüldüğünü falan yok geçirme işleri üzülen insan yasını tutar kendi içinde 19 3 Yanıtla
  • Ne Pa:
    Yooo gayetde güzel dans ediyor şarkı söylüyor 14 2 Yanıtla
  • Halis demir:
    utanmaz rezil bir hafta 10 gün dayanamadınmı sensiz sahne olmuyormu çokmu değerlisin. 14 1 Yanıtla
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