Açıkhava'da Simge Sağın & Mehmet Erdem rüzgarı - Son Dakika
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Açıkhava'da Simge Sağın & Mehmet Erdem rüzgarı

30.06.2022 08:20

Açıkhava'da Simge Sağın & Mehmet Erdem rüzgarı Bu yıl 60.sı gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Festivali'nde heyecan devam ediyor.

Açıkhava'da Simge Sağın & Mehmet Erdem rüzgarı

BURSA - Bu yıl 60.sı gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Festivali'nde heyecan devam ediyor.

Festivalde 12 Haziran'dan bu yana birçok ünlü yerli ve yabancı sanatçının Bursalı hayranlarıyla buluştuğu Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda bu akşam pop müziğin sevilen isimleri Simge Sağın ile Mehmet Erdem sahne aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından, Kültür Bakanlığı'nın destekleriyle, Atış Şirketler Grubu Ana Sponsorluğu'nda gerçekleştirilen festivalde muhteşem ikili şarkılarıyla izleyenleri coşturdu.

Konser öncesi etkinlik sponsoru Seva Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Şahinkaya, Simge Sağın ve Mehmet Erdem'e festival özel plaketi sundu.

Ünlü sanatçı Simge Sağın, Bursa'yı çok sevdiğini, burada akrabaları ve arkadaşları olduğunu belirterek, Bursa'ya her geldiğinde kendini daha enerjik hissettiğini söyledi.

Sanatçı Mehmet Erdem de 60 yıllık köklü bir organizasyonda sahne almanın gururunu yaşadığını belirtti.

Konserin ilk bölümünde sahneye çıkan Simge, dillerden düşmeyen şarkısı "Ben Bazen" ile dinleyenleri mest etti. Güçlü sesi ve güzelliği ile izleyenleri kendine bir kere daha hayran bırakan Sağın, ardı ardına söylediği hareketli parçalarıyla sanatseverlerden büyük alkış aldı. Romantik şarkılarıyla izleyenleri duygulandıran Sağın, "Aşkın Olayım" şarkısını kendisini izlemeye gelen binlerce hayranıyla birlikte söyledi. Sahne performansıyla göz dolduran Simge Sağın, konserini alkışlarla tamamladı.

Gecenin ikinci bölümünde ise sevilen sanatçı Mehmet Erdem, Açıkhava Tiyatrosu'nu en popüler şarkılarıyla inletti. Konserine Edip Akbayram'ın "Hava nasıl oralarda" şarkısıyla başlayan Erdem, Barış Manço'nun "Yaz dostum" ve "Gibi gibi" şarkılarıyla dinleyenlerini nostalji yolculuğuna çıkardı. Türk müziğinin sevilen sanatçılarının hit eserlerini kendine has yorumuyla seslendiren Mehmet Erdem, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran Bursalılar, ünlü şarkıcının parçalarına hep bir ağızdan eşlik etti. Her iki sanatçı da bu güzel gece için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Açıkhava'da Simge Sağın & Mehmet Erdem rüzgarı - Son Dakika

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