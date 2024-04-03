Operasyonu 4,5 saat süren Aydilge, hasta yatağından sevenlerine seslenerek "Ameliyatım çok başarılı geçti. Labrum yırtığı nedeniyle çok acil ameliyata alınmıştım. Şimdi çok iyiyim.
Sizler beni hoplayıp zıplarken görmeye alıştınız. En kısa zamanda benden beklediğiniz gibi sahnelerde hoplayıp zıplayacağız. Size söz veriyorum, en kısa zamanda ayağa kalkacağım.
Dualarınız ve iyi enerjileriniz için teşekkür ederim" dedi. Aydilge daha sonra eşiyle hastane koridorunda yürüyüş yaptı.
Son Dakika › Magazin › Acil ameliyata alınan Aydilge'den güzel haber geldi: Operasyon 4,5 saat sürdü şimdi çok iyiyim - Son Dakika
Uzun bir süre Londra'da yaşadıktan sonra geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye döndüğünü duyuran Serel Yereli, yakın arkadaşı Aleyna Tilki ile birlikte İstanbul Boğazı'nda denize girdi. Akıntının fazla olması nedeniyle zor anlar yaşayan ikili, atladıkları tekneye dönmek zorunda kaldı.
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Labrum kemiğindeki yırtık nedeniyle acil ameliyata alınan şarkıcı Aydilge'nin operasyonu başarılı geçti. 4,5 saat süren ameliyatın çok güzel geçtiğini söyleyen şarkıcı, "Çok iyiyim, en kısa zamanda sahnede hoplayıp zıplamaya devam edeceğiz" dedi.
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