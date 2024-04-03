Acil ameliyata alınan Aydilge\'den güzel haber geldi: Operasyon 4,5 saat sürdü şimdi çok iyiyim

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Operasyonu 4,5 saat süren Aydilge, hasta yatağından sevenlerine seslenerek "Ameliyatım çok başarılı geçti. Labrum yırtığı nedeniyle çok acil ameliyata alınmıştım. Şimdi çok iyiyim.

Sizler beni hoplayıp zıplarken görmeye alıştınız. En kısa zamanda benden beklediğiniz gibi sahnelerde hoplayıp zıplayacağız. Size söz veriyorum, en kısa zamanda ayağa kalkacağım.

Dualarınız ve iyi enerjileriniz için teşekkür ederim" dedi. Aydilge daha sonra eşiyle hastane koridorunda yürüyüş yaptı.