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Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın doğum günü kutlandı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın doğum günü kutlandı

Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı. Ilıcalı, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaşarak kızına olan sevgisini dile getirdi. Banu Ilıcalı'nın doğum gününde babasının genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da hazır bulundu.

Acun Ilıcalı\'nın kızı Banu Ilıcalı\'nın doğum günü kutlandı
30.01.2024 - 14:10,
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Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan olan kızı Banu Ilıcalı 2020 yılında kızı Begüm'ü kucağına almış ve Acun Ilıcalı'ya torun sevinci yaşatmıştı.

Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte kızı Banunun yeni yaşını kutladı

"İYİ Kİ BENİM KIZIMSIN"

Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz'ın kızları Leyla, geçtiğimiz aylarda 19 yaşına basmıştı. Başarılı yapımcı, kızı için duygusal bir doğum günü mesajı paylaşmıştı:

Canım kızım, seninle her zaman gurur duydum. Beni hep mutlu ettin, iyi ki benim kızımsın. Nice mutlu yaşlarını hep beraber kutlarız inşallah.

Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte kızı Banunun yeni yaşını kutladı

BANU'NUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı doğum gününü küçük bir kutlamayla geçirdi. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından kızı Banu Ilıcalı ile karesini paylaşarak duygusal bir kutlama yaptı.

Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte kızı Banunun yeni yaşını kutladı

"BENİ BİR GÜN BİLE ÜZMEDİN"

Ilıcalı paylaşımında "Canım kızım, doğum günün kutlu olsun. Seninle hep gurur duydum. Babanı bir gün bile üzmedin, büyüdükçe bana arkadaş oldun, beni hep mutlu ettin… Daha çok yazarım ama duygularımı ifade etmeye yetmez.. Seni çooook seviyorum" dedi.

Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte kızı Banunun yeni yaşını kutladı

Banu Ilıcalı'yı doğum gününde babasının genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da yalnız bırakmadı.

Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın doğum günü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın doğum günü kutlandı - Son Dakika
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