Hakan Ural'dan Hatay'a giden Acun Ilıcalı hakkında dikkat çeken yorum: Saati 120 bin euro, konuşmuyorum - Son Dakika
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Hakan Ural'dan Hatay'a giden Acun Ilıcalı hakkında dikkat çeken yorum: Saati 120 bin euro, konuşmuyorum

06.04.2023 16:40

Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve Varol Yaşaroğlu, "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop!" filminin depremzede çocuklar için yapılan galasına katıldı. Canlı yayında Ilıcalı'nın çocukları sevindirmesiyle ilgili konuşulurken araya giren Hakan Ural, "Kolundaki saat 120 bin Euro... Konuşmuyorum" deyince Nur Tuğba konuyu değiştirdi.

Afetzede çocuklara moral vermek için, Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu tarafından organize edilen "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop!" filminin ilk gösterimi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 kent arasında yer alan Osmaniye'de gerçekleştirildi. Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu Hatay'da bulunan Katar- Türkiye Konteyner Kardeşlik Kenti'ni ziyaret ederek filmin çocuklar için yapılan özel gösterimine katıldı. Programında o anları yorumlayan Hakan Ural'ın eski patronu Acun Ilıcalı için söylediği dikkat çekti.

ACUN ILICALI'NIN SAATİNE DİKKAT ÇEKTİ

Gündemle ilgili söylediklerinden dolayı sık sık adından söz ettiren Hakan Ural, Acun Ilıcalı'yla ilgili haberi izlerken saatine takıldı. Partneri Nur Tuğba Acun Ilıcalı'nın çocuklarla zaman geçirmesinin çok güzel olduğunu söylerken Hakan Ural da "Kolundaki saat 120 bin Euro... Konuşmuyorum" dedi. Kısa süreli duraksayan Nur Tuğba da "Allah... Tamam, geçiyorum" diyerek konuyu değiştirdi.

Hakan Ural, Hatay'a giden Acun Ilıcalı'nın saatine takıldı: 120 bin euro, konuşmuyorum
Hakan Ural, Hatay'a giden Acun Ilıcalı'nın saatine takıldı: 120 bin euro, konuşmuyorum
YORUMLAR (5)
  • Eski Tüfek.: TV 'de yardım toplarken de aynı saati takıyordu...bu kadar savrulmak normal değil. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ozay Metin: sanane kıskandınmı Cevap Yaz 24 3 Yayından Kaldır
  • sait acar: Saati sen mi aldın.Adam işini yapıyor kazanıyor.Peki,sen ne yapıyorsun. Cevap Yaz 30 5 Yayından Kaldır
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Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu, Hatay'da depremzede çocuklarla bir araya geldi Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu, Hatay'da depremzede çocuklarla bir araya geldi

Acun Ilıcalı, Hakan Ural, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hakan Ural'dan Hatay'a giden Acun Ilıcalı hakkında dikkat çeken yorum: Saati 120 bin euro, konuşmuyorum - Son Dakika


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