Acun Ilıcalı, Survivor\'daki sinirli anlarını açıkladı

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NEDEN BU KADAR ÇOK SİNİRLENDİ?

Eser- Berfu Yenenler çiftinin sunduğu programa konuk olan Acun Ilıcalı, canlı yayında olaylı Survivor gecesini dair konuştu ve neden bu kadar sinirlendiğini açıkladı.

"İKİ VİDEO GÖSTERSEM ŞOK GEÇİRİRSİNİZ"

Ilıcalı, Berfu Yenenler'in "Ne istiyorlarmış Acun abi tam olarak?" sorusuna şu cevabı verdi:

Rahmetli babamın bir lafı vardı, 'rahat battı' diye. Gerçekten Survivor'da bu kadar güzel bir kadro varken bu kadar sorunun olması beni çok rahatsız etti.

Tabii ki siz ekranda yüzde 20 ile 25 arası görebildiniz yaşadıklarımızın. Yayıncılık kuralları gereği gösterdiğimiz özenden dolayı yüzde 75'ini yayınlamadık. İki video göstersem şok geçirirsiniz.

"RAHAT TAVIRLARI BENİ ÇILDIRTTI"

Eser Yenenler'in sandalyeyi fırtlattığı anı sorması üzerine ünlü yapımcı, "Kırmamaya çalıştım. Biz de insanız sonuçta. Ben de çok nadir sinirlendirim.

Buradaki konu biraz yarışmacılarımızın olaydan sonraki rahat tavırları. Beni çıldırttı, onu kaldıramadım. Yarışmacılarımıza söyledim; inşallah iyi bir sezon olur" şeklinde konuştu.