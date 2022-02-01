Üye Girişi
Acun Ilıcalı ve Mert Öcal Restleşti - Son Dakika

Acun Ilıcalı ve Mert Öcal Restleşti

01.02.2022 09:20
Acun Ilıcalı ve Mert Öcal Restleşti

Survivor All Star yarışmacısı Mert Öcal, sürgün adası ve performans puanlaması sistemine isyan etti. Survivor'da ikinci defa sürgün adasına gönderilen Mert, sitemini Acun Ilıcalı'ya iletti. Ilıcalı, rest çekti. Öcal, Survivor'dan ayrılma sinyali verdi.

Sürgün adasına tekrar giden Mert, yaptığı açıklamada, "Bir şey diyeceğim biz nasıl performans göstereceğiz. 4 gün sürgün adasında kalıyoruz, biz bir türlü performans birincisi olamıyoruz. Survivor yapmaya geldik, sürgün adasında takılıyoruz. Bu sistem adil bir sistem gibi gelmedi kendi açımdan." dedi. Daha sonra oylama için de açıklamalarda bulunan Mert, "Söyleyecek bir şeyim yok. Sistem açıkçası bana uygun sistem değil. Sürgün adası olduğunu bilseydim daha farklı bakardım. Bu gece düşüneceğim yarın akıbetimle ilgili karar vereceğim." ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI REST ÇEKTİ!..

Acun Ilıcalı, "Ben sana bir soru soracağım şimdi. Sen dün garip bir şey söyledin, Sude çok kötü hissederse ayrılabilirim dedin. Bir gün o sebep çıkıyor bir gün bu sebep çıkıyor zaten. Sen belki mental olarak All Star'a hazır olmamış olabilirsin. Ben bu sene tamamen şu açıdan bakıyorum oraya: Benim için en dirençli, en kuvvetli isim All Star'da ileriye doğru yürümeli. Senin dün ve bugünkü konuşmalarından anladığım tek bir şey var son derece kafan karışmış. Tek başına bu sistem böyle olmamalı diyorsun." diyerek, Mert'e karşılık verdi.
Acun Ilıcalı ve Mert Öcal Restleşti

YORUMLAR
500

Acun Ilıcalı, Survivor, Star, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı ve Mert Öcal Restleşti - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
09:19 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Dinlendiğimizi sanıyorduk, meğer izleniyormuşuz da!
09:16 İlçedeki vatandaşlar yüksek elektrik faturalarına isyan etti! Üretim durdu, vatandaşlar kahvede oturuyor
09:11 Artık kafeler ısıtıcıyı hesaba dahil ediyor! Denizli'de başladı
09:05 Yaşlı adam evin bahçesinde kendini astı
09:04 Omigron bitmeden alt türü hızla yayılıyor! Uzmanlar uyardı: Yeni varyant daha tehlikeli
08:55 Seyir halindeki araç, cayır cayır yandı! Sürücü son anda kurtuldu
08:53 İddianame tamamlandı! Asiye'ye saldıran köpekler silah sayıldı
08:30 Tuğba Ekinci'den Hadise'ye kaslı gönderme! Benimki daha yakışıklı ve borcu yok
08:20 Kocasıyla ilişki yaşayan arkadaşının yüzünü ve omzunu jiletle kesti! Savunması pes dedirtti
08:07 Adalet Bakanı Bozdağ'dan ayağının tozuyla ilk talimat: Kadın cinayetleri ve çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili gerekeni yapın!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 09:26:46. #1.11#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı ve Mert Öcal Restleşti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement