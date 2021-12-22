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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı pişti oldu! - Son Dakika

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı pişti oldu!

22.12.2021 15:11
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı pişti oldu!

2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, yıllar sonra Miami'de pişti oldular. İşte detaylar...

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan ilişkisiyle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat ile Indiana Pacers arasında oynanan müsakabayı yerinde takip etti.

TESADÜFÜN BU KADARI...

Aynı mücadeleyi Acun Ilıcalı da yerinde takip etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Eski karı-koca maçtan ayrı ayrı paylaşımlar yapınca durum sosyal medyada fark edilip gündem oldu.

GÖRÜŞTÜLER Mİ?

Ilıcalı ve Subaşı'nın görüşüp görüşmediği merak konusu oldu.

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda kızları Melisa'nin kimde kalacağı konusunda anlaşmazlık yaşamıştı.

"HER EVLADIN YERİ ANNESİNİN YANIDIR"

Subaşı daha önce açıklama yaparak "Her evladın yeri annesinin yanıdır. Seçimlerinden dolayı ait olduğu yerde yaşıyorsa anne, kızı da yanında yaşamalıdır. Olayların derinine inince bir kaç saat daha anlatmak gerekir gerek yok. Melisa bence de benim yanıma gelmeli. Miami'de burada okula gidebilir. Kızımı pozitif ve mutlu büyütebilirim. Ben burada aile kurmayı tercih ediyorsam benim kızım da benim yanımda olmalı, benimle yaşamalı" dedi.

"ÇOCUĞUNA BAĞLI BİR ANNE"

Acun Ilıcalı daha önce yaptığı bir açıklamada "Melisa'nın bu enerjisini ve neşesini Şeyma'dan aldığını düşünüyorum. Şeyma'nın çok iyi bir anne; çocuğuna bağlı, tutkulu olduğunu düşünüyorum. Her dakika FaceTime'dan bağlanarak konuşuyorlar. Biz ayrılmış olabiliriz ama burada mühim olan o çocuğun geleceği ve mutluluğu. İkimizde bu özeni gösteriyoruz" demişti.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı pişti oldu!
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı pişti oldu!
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı pişti oldu!
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı pişti oldu!

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı, Subaşı, Miami, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı pişti oldu! - Son Dakika Magazin


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