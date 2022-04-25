Adı Sevgi dizisinde dün akşam neler oldu? Zeynep, Emir ve Elif'in hayatını nasıl etkiledi? - Son Dakika
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Adı Sevgi dizisinde dün akşam neler oldu? Zeynep, Emir ve Elif'in hayatını nasıl etkiledi?

25.04.2022 09:32
Adı Sevgi dizisinde dün akşam neler oldu? Zeynep, Emir ve Elif'in hayatını nasıl etkiledi?

Dün akşam 7. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Adı Sevgi dizisinde Elif ve Emir birbirine duygularını açacakken, Zeynep tüm dengeleri değiştirecek bir adım atar. Bunun asıl nedeni ise Volkan ve Macide'dir.

Başrollerinde Gizem Güneş, Yunus Emre Yıldırımer, Mehtap Bayri ve Mert Doğan'ın başrollerinde yer aldığı Adı Sevgi dizisinde Esma, Doğukan'dan ummadığı bir hareket görünce tüm düşüncesi değişir.

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Zahit'in geçirdiği kaza ve Elif'in ortadan kaybolması; Emir'i çileden çıkarır. Emir saldırılardan dolayı Ekrem'i suçlarken Volkan ve Macide, Elif'in yokluğunda Zeynep'e karşı gittikçe acımasızlaşırlar. Zeynep ve Elif birbirlerinden uzakta olsalar da çaresiz bir tutsaklığı paylaşırlar.

Bu arada kandırıldığını düşünen Esma, Doğukan'ı rezil etmeye kararlıdır ancak Doğukan'ın bütün okulun önündeki aşk itirafı kafasını karıştırır. Fidan onları bir araya getirmeye çalışırken Esma ile arası açılır.

Emir'in bütün engelleri aşıp Elif'e ulaşması ikisinin de duygularını açığa çıkaran bir yakınlaşmaya neden olurken, Zeynep'in uğradığı kötü muameleyle verdiği yaşam savaşı herkesin hayatını tehlikeye atacak daha büyük bir savaşı başlatır.

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Gizem Güneş, Adı Sevgi, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Adı Sevgi dizisinde dün akşam neler oldu? Zeynep, Emir ve Elif'in hayatını nasıl etkiledi? - Son Dakika


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