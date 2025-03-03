Adrien Brody\'den iğrenç hareket: Oscar dölünü alırken sakızını kız arkadaşına fırlattı

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Adrien Brody, Pazar günü düzenlenen 2025 töreninde ikinci En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanırken 'iğrenç' bir davranışı nedeniyle eleştirildi.

"The Brutalist" filmiyle ödül kazanan 51 yaşındaki oyuncu, Timothee Chalamet, Colman Domingo, Sebastian Stan ve Ralph Fiennes gibi adayları geride bırakarak ismi anons edildiğinde duygusal anlar yaşadı.

Ancak sanatçı sahneye çıkmak için merdivenleri çıkarken arkasını döndü, ağzındaki sakızı çıkardı ve kız arkadaşı ve Harvey Weinstein'ın eski eşi 48 yaşındaki Georgina Chapman'a fırlattı - bu hareket izleyicilerin tiksintisine neden oldu.

Chapman'ın partnerinin yanına koşarak sakızı özenle yakaladığı görüldü, ardından Brody konuşmasını yaptı.

Konuşmasında şunları söyledi: "Böyle bir ödül kazanmak bir varış noktasını işaret eder ve karakterimin filmde bahsettiği bir şeydir. Ama bana göre, bir kariyerin zirvesinin ötesinde, bu yeniden başlama şansıdır ve umarım hayatımın sonraki 20 yılında, bu kadar anlamlı, önemli ve güncel rollere layık olduğumu kanıtlayabilmek için yeterince şanslı olma fırsatıdır."

Chapman'a ve hapisteki Weinstein ile paylaştığı iki çocuğa teşekkür ederek, "Bunun bir dalgalanma olduğunu biliyorum. Beni hayatınıza kabul ettiğiniz için teşekkür ederim" dedi ve iki gencin ona 'Popsie' diye seslendiğini açıkladı.

Hayranlar, sakız fırlatma olayı nedeniyle yıldızı hemen eleştirdi ve şunları yazdı: "Adrien Brody uzun konuşmasını partnerine sakız fırlattığı için özür dilemek için kullanabilirdi."

Diğerleri ise şunları yazdı: "Adrien Brody'nin ödülünü kabul etmek için merdivenlerde Georgina Chapman'a SAKIZINI fırlatması, benim için Will Smith'in Chris Rock'a tokat atmasından daha şok edici."

"Adrien Brody'yi Oscar'da karısına sakız fırlattığı için tutuklayın."