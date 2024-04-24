Ahmet Kaya'nın eşine kamyonlu sürpriz - Son Dakika
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Ahmet Kaya'nın eşine kamyonlu sürpriz

Ahmet Kaya\'nın eşine kamyonlu sürpriz

Protest müziğinin öncü ismi Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, trafikte seyir halindeyken bir kamyonun arkasındaki resimlerini görünce duygulandı. Gülten Kaya Hayaloğlu, o anları paylaşarak 'Hep hayatın içinde' notunu düştü. Ahmet Kaya ve eşinin kamyon arkasında olan resmini görenler beğeni ve yorum yağmuruna tuttular.

24.04.2024 21:09
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DurakMedya'da yer alan habere göre Protest müziğinin öncü ismi Ahmet Kaya'nın eşine kamyonlu sürpriz. Son günlerde hayatını konu alan filmler ile gündeme gelen Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu trafikte seyir halindeki iken bir kamyonun arkasındaki resimlerini görünce duygulandı.

O anları paylaşan Gülten Kaya Hayaloğlu " Hep hayatın İçinde" notunu düştü. Ahmet Kaya ve eşinin kamyon arkasında olan resmini görenler beğeni ve yorum yağmuruna tuttular.

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Kaynak: Magazinkolik

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