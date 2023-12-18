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Ahmet Kural ve Murat Cemcir Arasındaki Anlaşmazlık - Son Dakika
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Ahmet Kural ve Murat Cemcir Arasındaki Anlaşmazlık

Başarılı oyuncular Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in aralarında yaşanan anlaşmazlık hakkında Ahmet Kural'dan açıklama geldi. Kural, birbirlerine uzun süredir kırgın olduklarını ve şu an bir kırgınlık dönemi geçirdiklerini belirtti. Ancak düşman olmadıklarını ve birlikte çok güzel başarılara imza attıklarını söyledi. Ayrıca Kural, Cemcir'in düğününe WhatsApp mesajıyla davet ettiğini ancak cevap alamadığını ifade etti. Kural, gelecekte barışılıp konuşulacağını ve kimseyle düşman olmadıklarını vurguladı.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir Arasındaki Anlaşmazlık
18.12.2023 - 23:13,
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Başarılı oyuncular Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in bir süredir küs olduğu konuşuluyordu. Cemcir'in Kural'ın düğününe katılmaması da dikkat çekerken kariyer basamaklarını birlikte tırmanan ikilinin aralarında neler geçtiği de merak ediliyordu.

Ahmet Kural Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu ve aralarında geçenleri anlatarak "Bu anlaşmazlıklar geçer diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

BİRBİRLERİNE KÜSTÜLER Mİ? AHMET KURAL'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kural, Kalaycıoğlu'nun "Murat Cemcir ile küs müsün?" sorusuna "Birbirimize uzun bir süredir kırgınız. Niyesi yok. Niyesinin her zaman bizde kalmasını isteriz. Düşman değiliz, birlikte çok güzel başarılara imza attık.

Onun emeği bende çoktur, benim de emeğim onda çoktur. Şu an bir kırgınlık dönemi geçiriyoruz. Arkadaşlık ve dostluklar arasında olur böyle şeyler" yanıtını verdi.

"DÜĞÜNÜNE WHATSAPP MESAJIYLA MI DAVET ETTİN?" SORUSUNA YANIT VERDİ

Kalaycıoğlu "Ne kadar zaman oldu?" diye sorunca Kural "Çok değil, yeni yani, çok uzun bir süre değil" dedi. Ardından Kalaycıoğlu, "Bir şehir efsanesi var.

Düğününe WhatsApp mesajıyla mı davet ettin?" diye sordu. Kural ise "Konuşmadığımız için evet, davetiye gönderdim. O cevap yazmadı. Kırılmış göndermedim diye." şeklinde konuştu.

Devamında Kural, "Üzülmek... Tabii ki de üzülünür. Biz bu başarılı yola beraber çıktık. Bize bir başarı nasip edildi. Öyle güzel işler yaptık ki... Bir anda böyle küsüp gitmek veya tavır yapmak kolay değildir. O yüzden hiç kimse nankörlük yapmasın bence.

Bizler başarılı, iyi insanlardık. Maalesef şu an birbirimize kırgınız. Günün birinde barışılır, konuşulur. Biz öyle düşman olacak insanlar değiliz asla. Nankör değiliz." ifadelerini kullandı.

"BEN KİMSEYE KAPIMI KAPATMAM"

Kalaycıoğlu "Senin kapın açık gibi hissediyorum" deyince Kural, "Ben kimseye kapımı kapatmam. Yüreğim de açık, kapım da açık. Kimseyle düşman da değilim. O zaten benim büyüğümdür.

Yaşça da büyüktür benden. O yüzden bu anlaşmazlıklar geçer diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Magazinkolik
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