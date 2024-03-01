Oyuncu, program sunucusu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan konuk olduğu 'Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet' programında hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
İyi bir eş olmadığını itiraf eden oyuncu: "Üç devam etmeyen evlilikteki tek ortak nokta benim. Hiçbir yere, hiçbir zaman kendimi o kadar ait hissetmedim. Ne anneme ne babama... Ne onların yaşadığı yerlere..."
Konu sanattan açılınca Ahmet Mümtaz Taylan "Sanat komiserliği yapmak iyi bir şey değil. 'O yapar, bu yapamaz', neye göre kime göre! Ayrıca sanatçılara, sanata ödev vermek biraz eski şeyler, yani biraz naftalin kokusu var bunlarda.
Asıl bir insanın yetenekleri, kimsenin kafasını çeviremeyeceği kadar yüksekse onu durduramazsın. Biraz gecikebilir ama sonunda yerini bulur" diyor.
Son Dakika › Magazin › Ahmet Mümtaz Taylan, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Galler Prensesi Kate Middleton, mide bölgesindeki rahatsızlıktan dolayı ameliyat oldu ve 2 hafta hastanede tedavi gördü. Middleton'ın hastalığı gizlenirken kanser olduğu iddiası da yalanlandı. Sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapılan Middleton, Paskalya'dan sonra kraliyet etkinliklerine geri dönecektir.
Songül, Nergis'in en büyük sırdaşı olurken, kendilerini ilgileri olmayan bir belanın içinde bulan Hayriye ve Medine, aile olmanın ne demek olduğunu anlar. Medine, hayalini gerçekleştirme cesaretini bulurken, Hayriye ise saklanan sırrın peşine düşer.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, uzun bir aranın ardından İstanbul'da sahneye çıktı. Sevilen parçalarını seslendiren Tatlıses, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Gecede duygusal rüzgarlar estiren Tatlıses, hareketli parçalarıyla da sevenlerini coşturdu. Şafak Sezer'in de katıldığı konserde Tatlıses'e sürpriz bir davet yapıldı ve alkış yağmuruyla karşılandı.
Şarkılarının yanı sıra estetikleriyle de sık sık adından söz ettiren Fatih Ürek, son fotoğrafında filtrenin dozunu kaçırınca alay konusu oldu.
Komedyen Özkan Çelik, İbrahim Tatlıses'in 2011 yılında vurulmasıyla ilgili yaptığı şakadan dolayı ölüm tehdidi almaya başladı. "İlk sahnende seni mermi manyağı yapacağım. İbo'nun selamı var" yorumunu yayınlayan komedyen, yasal yollara başvurdu.
Kate Middleton'ın sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldı. Ameliyat sonrası kamuya görünmemesi endişeleri artırdı. Kensington Sarayı, Kate'in kraliyet etkinliklerine geri döneceğini ve iyileşme sürecinin iyi gittiğini belirtti. Prens William ise antisemitizmle ilgili konuşmalara katıldı.
İstanbul Emniyeti bu sabah düzenledikleri "Mahzen-2" operasyonuyla "Çirkinler" olarak bilinen organize suç örgütünü çökertti. 47 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkarken, şüphelilerin geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'e ait işyerini de kurşunlayan kişiler olduğu belirlendi.
Ebru Gündeş ile Dubai'de sessiz sedasız evlenen Murat Özdemir'in eski Selin Kabaklı sessizliğini bozdu. Kandırıldığını ve aldatıldığını söyleyen Kabaklı, ''Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Ebru ve Murat'ın şovunu gülerek izliyorum'' dedi.
Rahatsızlığı sebebiyle iki hafta önce yoğun bakıma alınan ünlü neyzen Ömer Erdoğdular'ın tedavisinin sürdüğü açıklandı. Oğlu Ali Osman Erdoğdular, babasının hala Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tutulduğunu ve bilincinin kapalı olduğunu söyledi. Ömer Erdoğdular, beyne giden ana damarların tıkanması nedeniyle 16 Şubat'ta yoğun bakıma alınmıştı.
22 yaşındaki Playboy modeli Hieke Konings, bir barda tanıştığı aktör Leonardo Di Caprio'nun cinsel ilişki esnasında kulaklık takıp müzik dinlediğini itiraf etti.
1930'lu yılların Türkiye'sine ışık tutmayı hedefleyen ve Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak çekilecek Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin kadrosu netleşmeye başladı. Ertan Saban, Birce Akalay ve Salih Bademci'nin yer alacağı filme son olarak Melis Sezen dahil oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?