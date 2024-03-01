Ahmet Mümtaz Taylan, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Ahmet Mümtaz Taylan, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu

Ahmet Mümtaz Taylan, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu

Oyuncu, program sunucusu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, 'Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet' programında hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. İyi bir eş olmadığını itiraf eden Taylan, üç devam etmeyen evlilikteki tek ortak noktanın kendisi olduğunu söyledi. Sanat komiserliği yapmanın iyi bir şey olmadığını belirten Taylan, asıl bir insanın yeteneklerinin kimsenin kafasını çeviremeyeceği kadar yüksek olduğunu ve biraz gecikebilir ama sonunda yerini bulacağını ifade etti.

01.03.2024 18:17
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Oyuncu, program sunucusu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan konuk olduğu 'Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet' programında hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

İyi bir eş olmadığını itiraf eden oyuncu: "Üç devam etmeyen evlilikteki tek ortak nokta benim. Hiçbir yere, hiçbir zaman kendimi o kadar ait hissetmedim. Ne anneme ne babama... Ne onların yaşadığı yerlere..."

Konu sanattan açılınca Ahmet Mümtaz Taylan "Sanat komiserliği yapmak iyi bir şey değil. 'O yapar, bu yapamaz', neye göre kime göre! Ayrıca sanatçılara, sanata ödev vermek biraz eski şeyler, yani biraz naftalin kokusu var bunlarda.

Asıl bir insanın yetenekleri, kimsenin kafasını çeviremeyeceği kadar yüksekse onu durduramazsın. Biraz gecikebilir ama sonunda yerini bulur" diyor.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Ahmet Mümtaz Taylan, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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