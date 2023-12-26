 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ahmet Tatlıses Hastanede - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmet Tatlıses Hastanede

Geçen yıl beyin ameliyatı geçiren Ahmet Tatlıses'in günlerdir hastanede yattığı ortaya çıktı. Tatlıses'in durumu ağır ve tedavisi devam ediyor.

Ahmet Tatlıses Hastanede
26.12.2023 - 18:30,  Güncelleme: 18:30
Abone Ol

Geçen yıl riskli bir beyin ameliyatı geçiren Ahmet Tatlıses günlerce yoğun bakımda kalmıştı.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'in günlerdir hastanede yattığı ortaya çıktı.

ahmettatlises-hastane.jpg

Hastane odasında fotoğraf paylaşan Tatlıses " Rabbim şifamızı versin. Aslında durum bu ve ağır. Kendimi böyle göstermeyi sevmem " dedi. Ahmet Tatlıses'in paylaşıma aralarında Seda Sayan, Sevim Emre, Deniz Seki, Gülben Ergen, Perihan Savaş ve Dilan Çıtak Tatlıses gibi bir çok ünlü isim geçmiş olsun mesajı iletti.

BEYİN AMELİYATI OLMUŞTU

İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses, geçen yıl beyin ameliyatı olmuştu. Riskli operasyon 6 saat sürmüş Tatlıses'in tedavisi sonrasında devam etmişti.

Kaynak: Magazinkolik
YORUMLAR

İbrahim Tatlıses, Mustafa Barış, Magazin, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ahmet Tatlıses Hastanede - Son Dakika


18:07
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı' eğitimlerine başladı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
17:55
Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26
İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25
Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
17:04
MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16
Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama

Son Dakika
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26 İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25 Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
17:04 MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29 Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16 Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56 DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 19:10:07. #1.12#
SON DAKİKA: Ahmet Tatlıses Hastanede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement