Ajda Pekkan Beşiktaş Stadyumu'nda Muhteşem Bir Konser Verdi - Son Dakika
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Ajda Pekkan Beşiktaş Stadyumu'nda Muhteşem Bir Konser Verdi

Süperstar Ajda Pekkan, dün akşam Beşiktaş Stadyumu'nda yaklaşık 40 bin kişinin izlediği bir konser verdi. Konserde Nilüfer, Mazhar-Fuat, Hande Yener gibi ünlü isimler de sahne aldı. Ajda Pekkan, Tarık Sezer yönetimindeki dev bir orkestra eşliğinde Süperstar şarkılarını seslendirirken, sahnesinde Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Semicenk, Norm Ender ve Korosu gibi birbirinden ünlü isimler de yer aldı. Konser boyunca Ajda Pekkan'ın yıllara meydan okuyan sesi ve performansı hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile birlikte seslendirdikleri 'Ele Güne Karşı' şarkısının öncesinde, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Özkan Uğur anısına bir bölüm ithaf edildi.

13.06.2024 15:12
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Süperstar Ajda Pekkan, dün akşam Beşiktaş Stadyumu'nda yaklaşık 40 bin kişinin izlediği bir konser verdi. Nilüfer, Mazhar-Fuat, Hande Yener gibi isimlerin konuk olduğu konser müzikseverleri hayran bıraktı.

Süperstar Ajda Pekkan, dün akşam Beşiktaş Stadyumu'nda yaklaşık 40 bin kişinin izlediği bir konser verdi. Süperstar şarkılarını Tarık Sezer yönetimindeki dev bir orkestra eşliğinde söylerken sahnesinde Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Semicenk, Norm Ender ve Korosu gibi birbirinden ünlü isimler eşlik etti. Yıllara meydan okuyan sesi ve performansıyla hayran bırakan sanatçı, Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile "Ele Güne Karşı" performansları öncesinde geçen yıl yaşamını yitiren, grubun üyesi Özkan Uğur'u anarak, şarkının bir bölümünü Uğur'a ithaf ettiler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Ajda Pekkan Beşiktaş Stadyumu'nda Muhteşem Bir Konser Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ajda Pekkan Beşiktaş Stadyumu'nda Muhteşem Bir Konser Verdi - Son Dakika
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