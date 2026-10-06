Ajda Pekkan Göksel Arsoy\'a böyle veda etti: Çok kıymetliydi

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Göksel Arsoy'un vefatının ardından Ajda Pekkan'dan duygusal bir paylaşım geldi. Arsoy'la yıllar önce çekilen bir fotoğrafını yayımlayan Süperstar, "Aynı dönemi, aynı sahneleri ve o güzel yılları paylaşmış olmak benim için çok kıymetliydi" sözleriyle usta sanatçıya veda etti.

YILLAR ÖNCESİNDEN KAREYİ PAYLAŞTI

Göksel Arsoy'un vefatı sanat dünyasında büyük üzüntü yaratırken, usta isim için peş peşe veda mesajları geliyor. Ajda Pekkan da Arsoy'la gençlik yıllarında çekilen siyah-beyaz bir fotoğrafını yayımlayarak duygularını dile getirdi.

"TÜRK SİNEMASI ÇOK DEĞERLİ BİR SANATÇISINI KAYBETTİ"

Pekkan, paylaşımında, "Göksel Arsoy'un vefatıyla Türk sineması çok değerli bir sanatçısını kaybetti. Onunla aynı dönemi, aynı sahneleri ve o güzel yılları paylaşmış olmak benim için çok kıymetliydi" ifadelerini kullandı.

"ARDINDA UNUTULMAYACAK FİLMLER BIRAKTI"

Göksel Arsoy'un Türk sinemasına bıraktığı mirasa da değinen Ajda Pekkan, mesajını şu sözlerle sürdürdü:

"Ardında unutulmayacak filmler, güzel anılar ve iz bırakan bir sanat mirası bıraktı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sinema camiasına başsağlığı diliyorum. Işıklar içinde uyusun..."