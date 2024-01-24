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Ajda Pekkan, Sanatta Engel Yok Vakfı'na Verdiği Destekle Ödüllendirildi - Son Dakika
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Ajda Pekkan, Sanatta Engel Yok Vakfı'na Verdiği Destekle Ödüllendirildi

Ajda Pekkan, yardım projelerine verdiği destek ve yardımsever kişiliğiyle bilinen Süperstar, Sanatta Engel Yok Vakfı'na verdiği desteklerden dolayı yılın ilk plaketini evinde teslim aldı. Vakıf yöneticileri ve dostları tarafından verilen plaket, Ajda Pekkan'ın bu önemli meselelere dikkat çekmek ve çözüm odaklı projelerde yer almak için gösterdiği çabaları temsil ediyor. Ajda Pekkan, plaketin manevi değeri karşısında duygulandığını belirterek, engelli bireylerin toplumda tam anlamıyla yer alabilmeleri için birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı. Sanatta Engel Yok Vakfı Başkanı Yasemin Zanbak ise vakfın engelli bireylerin potansiyellerini keşfetmelerine ve güçlü yönlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olduğuna inandıklarını söyledi. Vakıf Başkan Yardımcısı Sevgi Ataman ise sanatın insanları bir araya getiren ve derin bağlantılar kurmalarını sağlayan güçlü bir araç olduğunu belirterek, engelli bireyleri sanatla buluşturmanın toplumu daha kapsayıcı ve çeşitli kıldığını ifade etti.

Ajda Pekkan, Sanatta Engel Yok Vakfı\'na Verdiği Destekle Ödüllendirildi
24.01.2024 - 15:06,
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Yardım projelerine verdiği destek ve yardımsever kişiliğiyle iyilik meleği olarak bilinen Süperstar Ajda Pekkan, bir kez daha "Sanatta Engel Yok Vakfı"na verdiği desteklerinden dolayı yılın ilk plaketini evinde teslim aldı.

Ajda Pekkan sahne ve müzik çalışmalarından dolayı yoğun bir çalışma temposunda olmasına rağmen sevgili dostu aynı zamanda vakıf başkan yardımcılığı görevini sürdüren Sevgi Ataman ve vakıf yöneticilerini evinde ağırladı. Sanatta Engel Yok Vakfı Başkanı Yasemin Zanbak, başkan yardımcıları Sevgi Ataman, Gülseren Zanbak ve sanatçı Semra Çelik bugüne kadar vakfa göstermiş olduğu desteklerinden dolayı Süperstar'a teşekkür plaketi verdiler.

Yılın ilk ayında aldığı bu anlamlı plaketin manevi değeri karşısında çok duygulandığını söyleyen Ajda Pekkan: "Bu plaket sadece benim kişisel çabalarımı değil, aynı zamanda bu önemli meselelere dikkat çekmek ve çözüm odaklı projelerde yer almak için bir araya gelen birçok insanın emeğini temsil ediyor. Engelli bireylerin toplumda tam anlamıyla yer alabilmeleri için hep birlikte çalışmalı ve bu alanda yapılan çabaları artırmalıyız" dedi.

"Engelleri sanatla aşıyoruz"

Vakıf Başkanı Yasemin Zanbak da; "Vakfımızın sanatın engelli bireyler için sadece bir ifade biçimi olmanın ötesinde, aynı zamanda kendi potansiyellerini keşfetmelerini, güçlü yönlerini ortaya çıkarmalarını sağlayan bir araç olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda, destek veren her birinizin, bu projelerin başarısına katkı sağlayarak, engelli bireylerin sanatla buluşmalarına olanak tanıdığınız için minnettarız." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Ajda Pekkan'a teşekkürlerini sunan Vakıf Başkan Yardımcı Sevgi Ataman ise konuşmasında "Sanatın, hayatın her yönünü zenginleştiren, insanları bir araya getiren ve derin bağlantılar kurmalarını sağlayan güçlü bir araç olduğuna inanıyoruz. Engelli bireyleri sanatla buluşturmak, sadece onların üretkenliklerini keşfetmelerine olanak tanımakla kalmaz, aynı zamanda toplumumuzu daha kapsayıcı ve çeşitli kılar. Bu noktada, sizlerin ve diğer tüm destekleyicilerimizin katkıları, sadece bugün değil, aynı zamanda gelecekte de daha fazla engelli birey sanatçının keşfedilmesine, desteklenmesine ve topluma katkıda bulunmasına olanak tanıyacaktır." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Magazin Ajda Pekkan, Sanatta Engel Yok Vakfı'na Verdiği Destekle Ödüllendirildi - Son Dakika


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