Akasya Asıltürkmen\'den gündem olan evlilik yorumu: Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek...

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Ünlü oyuncu Akasya Asıltürkmen konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Asıltürkmen'in 'Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek istemiyorum' sözleri sosyal medyayı ikiye böldü.

Bir süredir ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu Akasya Asıltürkmen, 'Balçiçek ile Bu Gece' programına konuk oldu. Programda dikkat çeken yorumlarda bulunan ünlü oyuncu, evlilik yorumuyla da sosyal medyada çok konuşuldu.

'BİR ERKEKLE SÜREKLİ AYNI YATAĞA GİRMEK...'

Programda "Yalnız mı yoksa eşle mi uyumak rahat?' sorusuna Akasya Asıltürkmen "Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek zorunda olmak istemiyorum" yanıtını verdi.

Balçiçek İlter ise bu yanıt karşısında şaşırarak "Niye zorunda olasın?" diye sordu. Asıltürkmen ise "Çünkü aynı yatak. Evlisin artık. Bir tane oda var" dedi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Ünlü oyuncunun evlilik yorumu sosyal medyayı ikiye böldü. Kullanıcıların bir kısmı Asıltürkmen'e hak verirken bir kısmı da açıklamasının saçma olduğunu savundu.