Akasya Asıltürkmen'den gündem olan evlilik yorumu: Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek... - Son Dakika
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Akasya Asıltürkmen'den gündem olan evlilik yorumu: Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek...

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Ünlü oyuncu Akasya Asıltürkmen, bir televizyon programında yaptığı evlilik yorumu ile sosyal medyayı ikiye böldü. Asıltürkmen'in 'Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek istemiyorum' sözleri büyük tartışma yarattı.

31.01.2025 12:06  Güncelleme: 13:38
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Ünlü oyuncu Akasya Asıltürkmen konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Asıltürkmen'in 'Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek istemiyorum' sözleri sosyal medyayı ikiye böldü.

Bir süredir ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu Akasya Asıltürkmen, 'Balçiçek ile Bu Gece' programına konuk oldu. Programda dikkat çeken yorumlarda bulunan ünlü oyuncu, evlilik yorumuyla da sosyal medyada çok konuşuldu.

'BİR ERKEKLE SÜREKLİ AYNI YATAĞA GİRMEK...'

Programda "Yalnız mı yoksa eşle mi uyumak rahat?' sorusuna Akasya Asıltürkmen "Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek zorunda olmak istemiyorum" yanıtını verdi.

Akasya Asıltürkmen'den gündem olan evlilik yorumu: Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek...

Balçiçek İlter ise bu yanıt karşısında şaşırarak "Niye zorunda olasın?" diye sordu. Asıltürkmen ise "Çünkü aynı yatak. Evlisin artık. Bir tane oda var" dedi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Ünlü oyuncunun evlilik yorumu sosyal medyayı ikiye böldü. Kullanıcıların bir kısmı Asıltürkmen'e hak verirken bir kısmı da açıklamasının saçma olduğunu savundu.

Akasya Asıltürkmen\'den gündem olan evlilik yorumu: Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek...

Akasya Asıltürkmen, Magazin, Evlilik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Akasya Asıltürkmen'den gündem olan evlilik yorumu: Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • islam Bulut null:
    orspuyum diyor kısacası 192 35 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Lanetlenmiş biri daha çok kısa ve net bir kadın eşinden ayrı uyursa darılmış halde veya sebepsiz eşinden ayrı uyuyorsa Sabaha kadar melekler o cahil kadına lanet ederler 174 41 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    bu tost olmak istiyor küflenmiş kaşar 171 30 Yanıtla
  • Kadir Kaçmaz:
    Yarabbi biz ne hale geldik Allah'ım beterinden koru 163 12 Yanıtla
  • aragorn:
    arada bende gelebilirim 89 31 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Ruhunda ve hatta kanında örs.bulik var 94 21 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    çok doğru söz bal yiyen baldan usanır özgürlük şart evlilikte neymiş. 10 84 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    ucu açık her yöne çekilebilecek bir açıklama . 80 9 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    En azından adam çıkmış söylemiş... Bana uygun bir yaşam tarzı değil demiş.. Evlenip başka şeyler yapacağına evlenmeden yapsın.. Günahı kendine olsun... Eşinin başını derde sıkmasın... 50 8 Yanıtla
  • Mert Nobre:
    Sanırım bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek değil, aynı erkekle sürekli yatağa girmek diye anlatmak istemiş 50 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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