Spor dönüşü fotoğrafları çekileceğini anlayan başarılı oyuncu hemen cep telefonuna sarıldı.
"Hercai" dizisinde rol arkadaşı olan Ebru Şahin'le küs oldukları bilinen Akınözü'ne "Ebru Şahin'in düğününe gidecek misiniz?" sorusu havada kaldı.
Ünlü oyuncu cevap vermeden evine girdi.
Ebru Şahin, basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la geçen hafta nişanlanmıştı. Çiftin düğünü ise bu yaz yapılacak.
Hercai'nin başrol oyuncuları Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün araları sette yaşanan kavgadan sonra açılmıştı.
Son Dakika › Magazin › Akın Akınözü Küs Olduğu Eski Partneri Ebru Şahin İçin Ne Dedi? - Son Dakika