Akın Akınözü Küs Olduğu Eski Partneri Ebru Şahin İçin Ne Dedi? - Son Dakika
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Akın Akınözü Küs Olduğu Eski Partneri Ebru Şahin İçin Ne Dedi?

23.05.2022 00:51
Akın Akınözü Küs Olduğu Eski Partneri Ebru Şahin İçin Ne Dedi?

"Kaderimin Oyunu" adlı dizide rol alan ünlü oyuncu Akın Akınözü önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.

Spor dönüşü fotoğrafları çekileceğini anlayan başarılı oyuncu hemen cep telefonuna sarıldı.

"Hercai" dizisinde rol arkadaşı olan Ebru Şahin'le küs oldukları bilinen Akınözü'ne "Ebru Şahin'in düğününe gidecek misiniz?" sorusu havada kaldı.

Ünlü oyuncu cevap vermeden evine girdi.

Ebru Şahin, basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la geçen hafta nişanlanmıştı. Çiftin düğünü ise bu yaz yapılacak.

Hercai'nin başrol oyuncuları Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün araları sette yaşanan kavgadan sonra açılmıştı.

Akın Akınözü Küs Olduğu Eski Partneri Ebru Şahin İçin Ne Dedi?
Akın Akınözü Küs Olduğu Eski Partneri Ebru Şahin İçin Ne Dedi?
Akın Akınözü Küs Olduğu Eski Partneri Ebru Şahin İçin Ne Dedi?
Akın Akınözü Küs Olduğu Eski Partneri Ebru Şahin İçin Ne Dedi?

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Kaynak: Snob Magazin

Akın Akınözü, Ebru Şahin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Akın Akınözü Küs Olduğu Eski Partneri Ebru Şahin İçin Ne Dedi? - Son Dakika


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