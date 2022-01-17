''Aldatıldım'' itirafı gündem yaratmıştı! İrem Derici ve Cem Belevi barıştı mı?

Attığı her adım söylediği her söz olay yaratan İrem Derici, özel hayatıyla da sürekli gündeme geliyor. Yaz aylarında şarkıcı Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açan Derici, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyordu. Ancak ünlü çiftin arasına kara kedi girdi ve ilişkiyi noktalama kararı aldı. İrem Derici, geçtiğimiz günlerde "Evet, 3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar. Zeki bir kadınım anladım. Allah cezalarını verecek" açıklamasında bulunmuştu.

''İREM ÇOK TATLI, NE DESE TATLI OLUYOR''

Cem Belevi de İrem Derici'nin "aldatılma" açıklamasının ardından "Özel hayatım ile ilgili pek konuşmayı sevmiyorum. İrem, çok tatlı bir insan olduğu için ne dese tatlı oluyor. Onun tatlılığına bırakıyorum ben bunu. Ben işimle, gücümle zaten ilgileniyorum. Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum." şeklinde yanıt vermişti.

İREM DERİCİ VE CEM BELEVİ BARIŞTI

Güneş'in haberine göre; Cem Belevi ve İrem Derici ilişkilerine bir şans daha verdi. Aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift, ayrılığa dayanamadı. Aşk yeniden diyen ikili, yakın çevrelerine "Çok mutluyuz" dedikleri öğrenildi.