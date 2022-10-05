Bir hakim olarak her konuda adalet yargısına çok güvenen Güzide, söz konusu ailesi olduğunda soğukkanlı davranabilecek midir?

Oylum'un tutuklu yargılanmasına karar verilmesi, Güzide'nin evine bir ateş daha düşmesine sebep olur.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika › Magazin › Aldatmak... OYLUM'UN TUTUKLU YARGILANMASINA KARAR VERİLİR! - Son Dakika

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