Aldatmak... OYLUM'UN TUTUKLU YARGILANMASINA KARAR VERİLİR! - Son Dakika
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Aldatmak... OYLUM'UN TUTUKLU YARGILANMASINA KARAR VERİLİR!

05.10.2022 12:37
Aldatmak... OYLUM'UN TUTUKLU YARGILANMASINA KARAR VERİLİR!

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, ‘Aldatmak’ 6 Ekim Perşembe akşamı yayınlanacak 3. bölümüyle ATV’de ekran yolculuğuna başlıyor.

'ALDATMAK' 3. BÖLÜM ÖZETİ:

Oylum'un tutuklu yargılanmasına karar verilmesi, Güzide'nin evine bir ateş daha düşmesine sebep olur.

Tim'in ailesi, tüm nüfuzunu kullanarak Oylum'un masumiyetinin kanıtlarını ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.

Ozan, yediği vurgundan sonra bir çıkış yolu aramakta, türlü bahanelerle Oltan'ın parasını kaybettiğini saklamaya çalışmaktadır.

Oltan durumu sezerken Ozan'ın pervasız hamleleri, girdiği bataklığa çırpındıkça daha çok saplanmasına sebep olacaktır.

Yeşim'in gözünü yeniden boyamayı başaran Tarık, Güzide'yi kritik bir seçim yapmak zorunda bırakacaktır.

Bir hakim olarak her konuda adalet yargısına çok güvenen Güzide, söz konusu ailesi olduğunda soğukkanlı davranabilecek midir?

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Kaynak: Magazinkolik

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aldatmak... OYLUM'UN TUTUKLU YARGILANMASINA KARAR VERİLİR! - Son Dakika

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