Alef'in İkinci Sezonunun İlk Fragmanı Geldi - Son Dakika
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Alef'in İkinci Sezonunun İlk Fragmanı Geldi

19.03.2022 00:39
Alef'in İkinci Sezonunun İlk Fragmanı Geldi

Türkiye'nin yerli online dijital medya platformu BluTV'nin mistik polisiye serisi ALEF'in ikinci sezonu 'ALEF: Mal-i Hülya'dan ilk fragman geldi. ALEF'in ikinci sezonu 7 Nisan'da yayınlanmaya başlayacak.

Geçmişin tozlu raflarından günümüze kadar ulaşan sırların, şifrelerin ve gerçeğin peşinde mistik bir yolculuğa çıkaracak "ALEF: Mal-i Hülya" 7 Nisan'da ilk dört bölümüyle BluTV'de yayınlanmaya başlayacak.

"Katilin amacı sadece öldürmek değil"

Türün klasikleşmiş anlatı evrenini doğu coğrafyasının mistik öğeleriyle harmanlayarak anlatan ALEF'in ikinci sezonu "ALEF: Mal-i Hülya" geçmişin tozlu sayfalarından günümüze gelen izleri takip ederek sırların peşine düşüyor. "ALEF: Mal-i Hülya"da sırlar ve şifrelerle örülmüş bir cinayetin izi İbn-i Sina'nın gizemli formüllerine kadar uzanıyor. Yayınlanan ilk fragman dizinin derinlikli hikayesi, özgün ve güçlü karakterlerine dair ipuçları sunuyor.

Başrollerini Taner Ölmez ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı MAY Productions imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Gökhan Tiryaki otururken; müziklerini ilk sezonda olduğu gibi Mercan Dede'nin bestelediği 'ALEF: Mal-i Hülya'nın senaryosu Itır Arda ve Avni Tuna Dilligil tarafından yazıldı ve Mustafa Altıoklar dramaturg olarak görev aldı.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin kadrosunda Hande Soral, Serdar Orçin, Mehmetcan Mincinözlü, Emel Çölgeçen, Çiğdem Selışık Onat, Cankat Aydos ve Ahsen Türkyılmaz da yer alıyor.

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Nisan, BluTV, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Alef'in İkinci Sezonunun İlk Fragmanı Geldi - Son Dakika


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