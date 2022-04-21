Alef'in Yeni Sezonu Mâl-i Hülya Final Bölümleriyle Blutv'de - Son Dakika

Başrollerini Taner Ölmez ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı MAY Productions imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Gökhan Tiryaki otururken; müziklerini ilk sezonda olduğu gibi Mercan Dede'nin besteledi. "ALEF: Mal-i Hülya"nın senaryosu Itır Arda ve Avni Tuna Dilligil tarafından yazıldı ve Mustafa Altıoklar dramaturg olarak görev aldı.

MÜZİK VE TARİHİN ARKA ODALARINDA SIRLI BİR YOLCULUK

Kapadokya'nın büyülü atmosferinde peş peşe işlenen cinayetler, esrarengiz semboller, şifreler ve el yazmalarında saklı sırlarla geçmişin izlerini takip ederken; karakterlerin yüzleşmesi gereken aile bağları ve yıllarca saklanan sırlarla izleyiciye derinlikli bir hikaye sunan "ALEF: Mal-i Hülya"da, şifreler ve cinayetlerin sırrı çözülmeye başladı. Katilin istediğine ulaşmak için artık son bir adımı kalmışken, katilin kim olduğunu bulan Çınar ve Defne'nin ne yapacağı ise; izleyiciyi heyecanlı bir maceraya davet eden son iki bölümde saklı.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin kadrosunda Hande Soral, Serdar Orçin, Mehmetcan Mincinozlu, Emel Çölgeçen, Çiğdem Selışık Onat, Cankat Aydos ve Ahsen Türkyılmaz da yer alıyor.