Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Barbie akımına pembe kombiniyle katıldı - Son Dakika
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Barbie akımına pembe kombiniyle katıldı

23.07.2023 16:24

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, pembe kombiniyle Barbie akımına katıldı. Öztel'in Instagram hesabında paylaştığı pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Aleyna Tilki'nin kendisi kadar dikkat çeken annesi Havva Öztel, Barbie tarzıyla olay oldu. Mini etek giyen Öztel, trend olan akıma adını yazdırdı.

AKIMLARA YOL AÇTI

Sinemaseverlerin haftalardır büyük bir merakla beklediği Oppenheimer ve Barbie dün vizyona girdi. İlk açıklanan gişe rakamlarına göre Barbie, Oppenheimer filmini ikiye katlayarak açılış yaptı. Gişelerdeki bu rakam sosyal medyada çılgın akımların yolunu açtı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den Barbie pozu! Pembe mini eteğiyle poz verdi

HAVVA ÖZTEL'DEN "BARBİE" POZU

Sosyal medyada kullanıcılar pembelere bürünerek kombinler yapıyor ve o anlarını paylaşıyor. Bu akıma Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de katıldı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den Barbie pozu! Pembe mini eteğiyle poz verdi

SÜPER MİNİSİYLE POZ VERDİ

Havva Öztel, baştan aşağı pembe kombiniyle verdiği pozlarını 120 bin takipçili Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin gönderileri kısa süre içerisinde 5 binden fazla beğeni ve 300'ün üzerinde yorum aldı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den Barbie pozu! Pembe mini eteğiyle poz verdi
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den Barbie pozu! Pembe mini eteğiyle poz verdi
YORUMLAR (1)
  • Kamil Toygar : Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapıları. Ahlak tinne, edep tinne, kaç yaşında çocuğun var edep yahu, gerçi kızına gerekli edep ahlakı verememiş birinden edep beklemek hata olur Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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Aleyna Tilki, Havva Öztel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Barbie akımına pembe kombiniyle katıldı - Son Dakika


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