Ali İhsan Varol, yeni yarışmasıyla ekranlara döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Ali İhsan Varol, yeni yarışmasıyla ekranlara döndü

Geniş Video İzle

Uzun yıllar sunduğu Kelime Oyunu yarışmasıyla hafızalara kazınan Ali İhsan Varol, Alfapetek adlı yarışmayla ekranlara döndü.

02.07.2024 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2009 yılından beri Kelime Oyunu yarışmasıyla adından söz ettiren Ali İhsan Varol, yepyeni bir yarışmayla ekrana döndü. Varol'un yeni yarışması dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi.

HIZLI CEVAP VEREN KAZANACAK

Başarılı sunucu, TV100 ekranlarında Alfapetek isimli yarışmanın sunuculuğunu üstlendi. Programda yarışmacılara, alfabenin 24 harfiyle başlayan sorular soruluyor. Soruya hızlı cevap verenin kazandığı yarışmada eğlenceli anlar yaşandı. Varol, yeni yarışmasını da çektiği eğlenceli bir videoyla takipçilerine duyurdu. Ünlü ismi ekranlarda görmeyi özleyen birçok hayranı paylaşıma "Enerjini özlemişiz" yorumunu yaptı.

Ali İhsan Varol'un ayrıldığı Kelime Oyunu'nun sunucu koltuğuna da sevilen oyuncu İbrahim Selim oturmuştu.

Ali İhsan Varol, yeni yarışmasıyla ekranlara döndü
Ali İhsan Varol, yeni yarışmasıyla ekranlara döndü

Ali ihsan Varol, İhsan Varol, Televizyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ali İhsan Varol, yeni yarışmasıyla ekranlara döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
18:08 Erdoğan ve Putin’den Astana’da kritik Suriye görüşmesi Erdoğan ve Putin'den Astana'da kritik Suriye görüşmesi
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
18:57 Maça saatler kala satır satır yazdılar Avusturya’nın Milli Takım’a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı Maça saatler kala satır satır yazdılar! Avusturya'nın Milli Takım'a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 19:44:26. #1.11#
SON DAKİKA: Ali İhsan Varol, yeni yarışmasıyla ekranlara döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement