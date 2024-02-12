Ali Sürmeli'nin hacklenen sosyal medya hesabı kurtarıldı - Son Dakika
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Ali Sürmeli'nin hacklenen sosyal medya hesabı kurtarıldı

Ali Sürmeli\'nin hacklenen sosyal medya hesabı kurtarıldı

Ali Sürmeli'nin sosyal medya hesabı, Amerika'dan kullanılan IP ile hacklendi. Ay Yıldız Tim tarafından kurtarılan hesap, Eren Sürmeli'ye güvenlik önlemleri alınarak teslim edilecek.

12.02.2024 12:15  Güncelleme: 12:18
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"AMERİKA'DAN IP KULLANILARAK HACKLENDİ"

Ali Sürmeli'nin sosyal medya sayfası Ay Yıldız Tim tarafından kurtarıldı. Ali Sürmeli'nin sosyal medya sayfasından yapılan paylaşımda "Amerika'dan IP kullanılarak hacklenen Ali Sürmeli'nin hesabı Ay Yıldız Tim tarafından kurtarılmıştır.

Hesap Eren Sürmeli'ye tüm güvenlik önlemleri alınarak teslim edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Ali Sürmelinin hacklenen sosyal medya hesabı kurtarıldı

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Ali Sürmeli'nin hacklenen sosyal medya hesabı kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Sürmeli'nin hacklenen sosyal medya hesabı kurtarıldı - Son Dakika
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