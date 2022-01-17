Alina Boz (23), uzun süredir Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer (40) ile aşk yaşıyordu. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftten kötü haber geldi.

AYRILDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Gazeteci Bilal Özcan'ın iddiasına göre; 4 yıldır birlikte olan ikili ayrılık kararı aldı.

Çiftin uzun soluklu ilişkilerini kıskançlık krizi sonrası bitirdiği iddia edildi.

"EVLİLİĞİ HİÇ KONUŞMADIK"

Alina Boz, geçtiğimiz aylarda muhabirlerle sohbet etmişti. Kendisinden 17 yaş büyük sevgilisi Mithat Can Özer'le evleneceği iddia edilen 23 yaşındaki güzel oyuncu, "Öyle bir şey hiç konuşmadık. Doğru değil" ifadelerini kullanmıştı.