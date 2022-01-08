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Alişan'ın eşi Buse Varol'dan şok açıklama - Son Dakika

Alişan'ın eşi Buse Varol'dan şok açıklama

08.01.2022 17:12
Alişan'ın eşi Buse Varol'dan şok açıklama

Üç yıldır evli olan ünlü şarkıcı Alişan ile ünlü oyuncu Buse Varol çifti, boşanma haberlerini yalanlamıştı. Varol, bu kez bir takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu. İşte Buse Varol'un çarpıcı itirafı...

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz de geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelmişti.

BOŞANMA HABERLERİNİ YALANLADILAR

Alişan-Buse Varol çifti, haklarında çıkan 'boşanacaklar' haberlerini yalanlamıştı.

"BOŞANMAMIZI İSTİYORLAR"

Instagram'da soru-cevap etkinliği yapan Varol, boşanma haberleriyle ilgili bir soruyu da es geçmedi ve "Sürekli neden ayrılıkla ilgili haber çıkıyor acaba?" diyen takipçisine "Çünkü öyle olsun istiyorlar" yanıtını verdi.

Ünlü oyuncunun "Alişan olmasa nasıl bir hayatın olurdu hiç düşündün mü? Kocadan zengin olmak nasıl?" sorusuna verdiği yanıtla ise dikkat çekti.

"PARANIN SATIN ALAMAYACAĞI İKİ EVLADIM VAR"

Varol, söz konusu soruyu şöyle yanıtladı: "Alişan'dan önce de sonra da hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. O zaman da kendi paramı kazanıyordum, şimdi de (Eğer kastettiğiniz zenginlik para ise). Ancak Alişan'la beraber hayatta hiçbir paranın satın alamayacağı iki evladım var. En büyük zenginlik bu. Bide bu hayat insana ne öğretiyor biliyor musunuz; kalbini temiz tutarsan hayat sana cömert davranıyor zaten. Dilerim ki Allah kalbinize sevgi versin."

Alişan'ın eşi Buse Varol'dan şok açıklama
Alişan'ın eşi Buse Varol'dan şok açıklama
Alişan'ın eşi Buse Varol'dan şok açıklama

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Buse Varol, Evlilik, Alişan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Alişan'ın eşi Buse Varol'dan şok açıklama - Son Dakika Magazin


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