Alişan ile Buse Varol, Sevgililer Günü'nde Umre'ye gidecek - Son Dakika
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Alişan ile Buse Varol, Sevgililer Günü'nde Umre'ye gidecek

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Ünlü şarkıcı Alişan, Sevgililer Günü'nde eşi Buse Varol ile birlikte Umre'yi ziyaret edeceklerini söyledi. Buse Varol ise ilk kez Umre'ye gideceğini belirtti.

08.02.2025 15:38  Güncelleme: 15:54
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Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Umre'ye gideceklerini açıkladı.

Alişan, önceki akşam KKTC'deki konseri öncesi, eşi Buse Varol ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

UMRE'YE GİDECEKLER

Sevgililer Günü'nde en özel dileğini gerçekleştireceğini dile getiren şarkıcı, "Evlendikten sonra hep eşimle Umre'ye gitmek istemiştim. Bu sene, o sene. Sevgililer Günü'nde Mekke'de olacağız. Benim için çok özel olacak" dedi.

Buse Varol ise ilk kez Umre'ye gideceğini söyleyerek "Alişan, 'Gidelim mi?' dediğinde çok mutlu oldum ve inanılmaz heyecanlandım" ifadelerini kullandı.

'HAVHAV' DİYENE 'HOŞT' DERİZ

Alişan, son dönemin gündem olan şarkısı 'HavHavHav' şarkısıyla ilgili görüşlerini de "Bu tarz şarkılar gelip geçici. Asla hafızalarda kalacak eserler değil. 50 - 100 yıllık şarkılar hâlâ dinleniyor ama bunlar unutulup gidecek. 'HavHav' diye şarkı mı olur? Biz 'HavHav' diyene ancak 'hoşt' deriz! Bir dönem Ajdar vardı, şimdi bunlar. İleride de başkaları olacak" sözleriyle açıkladı

Alişan ile Buse Varol, Sevgililer Günü\'nde Umre\'ye gidecek

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Son Dakika Magazin Alişan ile Buse Varol, Sevgililer Günü'nde Umre'ye gidecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Çelikk:
    Çokta önemli cimri GT geç kaldı ölüsüne götürecek 10 14 Yanıtla
  • Cenk:
    TRT ge yöneticileri Zoraki gönderiyordur. Nede olsa en güzel afyon Dini kullanmaktir. Ama Rabbim biliyor amellerini ve niyetlerini... 11 5 Yanıtla
  • kamil erol:
    bize ne ki 6 1 Yanıtla
  • Ali murat Çetinkaya:
    Bize ne bunlardan ülkeye halka faydası olmayan mahlukatlar bir güne bir gün yahu yanlıştır yapmayın etmeyin emekliye acıyın asgari ücretliye acıyın dileyebildin mi.sma hastaların durumu ortada dedinmi. 4 2 Yanıtla
  • 2121berat:
    biraz daha soyunun öyle gidin 0 0 Yanıtla
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