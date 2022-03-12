Alişan ve Buse Varol Cephesinde Şok Gelişme! Kriz Çıktı! - Son Dakika
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Alişan ve Buse Varol Cephesinde Şok Gelişme! Kriz Çıktı!

12.03.2022 16:35
Alişan ve Buse Varol Cephesinde Şok Gelişme! Kriz Çıktı!

Boşanmanın eşiğinden dönen Alişan ve Buse Varol çiftiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Buse Varol, eşinin annesi Suzan Tektaş ile küs mü? İşte detaylar...

Buse Varol ve Alişan'ın kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını gündeme getirmişti.

Buse Varol, geçtiğimiz haftalarda çıkardığı alyansını yeniden taktı. Alyansını vurgulayarak bir paylaşım yapan Varol, Alişan ile barıştıklarını açıkladı.

Bütün bu gelişmelerin ardından yeni bir iddia ortaya atıldı.

GELİNİNE KIZGIN

Posta'nın haberine göre; Alişan'ın annesi Suzan Tektaş, gelini Buse Varol'a bu süreçteki tavırlarından dolayı hala kızgın.

ALİŞAN DEVREYE GİRDİ

Hatta Tektaş'ın gelinini affetmediği ve araya mesafe koyduğu iddia edildi. Alişan şimdi de annesi ile eşinin arasındaki buzları eritmeye çalışıyor.

Buse Varol, Alişan'ı etiketleyerek yaptığı son paylaşımla boşanmayacaklarını duyurdu.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol kimdir, kaç yaşında; Oyuncu Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. 31 yaşındadır.

Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamladı. "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veren Buse Varol, kısa bir süre "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Buse Varol, 6 Mayıs 2018'de Alişan ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

ALİŞAN KİMDİR?

Alişan kimdir, gerçek adı ne; Serkan Burak Tektaş, ya da bilinen adıyla Alişan, Bingöl'lü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya geldi. Alişan 45 yaşındadır.

Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak Tektaş'tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Alişan, 6 Mayıs 2018'de oyuncu Buse Varol ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

Alişan ve Buse Varol Cephesinde Şok Gelişme! Kriz Çıktı!
Alişan ve Buse Varol Cephesinde Şok Gelişme! Kriz Çıktı!
Alişan ve Buse Varol Cephesinde Şok Gelişme! Kriz Çıktı!

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Buse Varol, Alişan, Mayıs, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Alişan ve Buse Varol Cephesinde Şok Gelişme! Kriz Çıktı! - Son Dakika


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