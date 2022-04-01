Alparslan: Büyük Selçuklu'nun Kadrosuna Bomba Transfer! - Son Dakika

Başarılı oyuncu Mehmet Ünal, dizide Prens Liparit'in savaşçı oğullarından "İvan" rolünü canlandırmaya başladı. Babasının kafatasını yanında taşıyıp onunla konuşan "İvan" karakteri, renkli kişiliğiyle izleyici tarafından büyük ilgi görerek gündem oldu.

Babasının intikamını almak üzere "İvan" rolüyle sevilen dizinin 19. bölümünde yerini alan Mehmet Ünal, tarihi dizilerin aranan yüzlerinden biri. İzleyenleri adeta ekrana kilitleyen Ünal, İvan karakteriyle oynadığı rolün hakkını vererek izleyicilerden tam not aldı.

PROFESYONEL TEMEL SAVAŞ EĞİTİMİ ALDI

36 yaşında olan ve son olarak "Payitaht Abdülhamit" adlı dizide rol alan Mehmet Ünal yetenekleri ve aldığı eğitimlerle dizilerin aranan oyuncularından. Oyunculuk eğitimini MSM Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Ünal; binicilik, atçılık, okçuluk, kılıç ve ateşli silahlar hakkında profesyonel olarak eğitim aldı. "Diriliş Ertuğrul", "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Kurtlar Vadisi" ve "Osmanlı Kıyam" dizileriyle geniş hayran kitlesine ulaşan Ünal, ayrıca birçok sinema filmi ve reklam filminde rol aldı.