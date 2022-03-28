Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Alparslan, Diyojen'le işbirliği yapacak! - Son Dakika
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Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Alparslan, Diyojen'le işbirliği yapacak!

28.03.2022 12:29
Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Alparslan, Diyojen'le işbirliği yapacak!

Prens Liparit'in oğulları, Çağrı Bey'i kaçırdı. Karaca Hatun, Akça Hatun'un boğazına hançer dayarken Alparslan, Diyojen'le işbirliği yaptı.

Başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT1'in reyting rekortmeni dizisi "Alparslan: Büyük Selçuklu"da heyecan dorukta. Milyonları ekran başına kilitleyen dizinin 19. bölüm fragmanı yayınlandı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin geçen hafta yayınlanan son bölümüne Alparslan'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu sahne damgasını vurdu. Yayınlanan yeni tanıtımda Prens Liparit'in oğullarının Çağrı Bey'i kaçırdığı görüldü. Diyojen ile Vaspurakan Valisi Dukas, Kekavmenos'tan kurtulmanın planlarını yaparken Akça Hatun, Karaca Hatun'un yaptıklarını öğrendi.

Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Alparslan, Diyojen'le işbirliği yapacak!

Akça Hatun, Karaca Hatun'un yaptıklarını obadaki herkese anlatacağını söylerken Karaca Hatun, buna asla izin vermeyeceğini söyleyerek Akça Hatun'un boğazına hançer dayadı.

Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Alparslan, Diyojen'le işbirliği yapacak!

Öte yandan Alparslan, Diyojen'e Vaspurakan Valisi Dukas'ı istediğini söyledi ve ona bir teklif sundu. Makam sevdasıyla yanıp tutuşan Diyojen, hem Kekavmenos'tan hem de Dukas'tan kurtulmasını sağlayacak teklife ne cevap vereceği ise merak konusu.

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Son Dakika Magazin Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Alparslan, Diyojen'le işbirliği yapacak! - Son Dakika


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