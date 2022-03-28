Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Alparslan, Diyojen'le işbirliği yapacak! - Son Dakika

Başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT1'in reyting rekortmeni dizisi "Alparslan: Büyük Selçuklu"da heyecan dorukta. Milyonları ekran başına kilitleyen dizinin 19. bölüm fragmanı yayınlandı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin geçen hafta yayınlanan son bölümüne Alparslan'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu sahne damgasını vurdu. Yayınlanan yeni tanıtımda Prens Liparit'in oğullarının Çağrı Bey'i kaçırdığı görüldü. Diyojen ile Vaspurakan Valisi Dukas, Kekavmenos'tan kurtulmanın planlarını yaparken Akça Hatun, Karaca Hatun'un yaptıklarını öğrendi.

Akça Hatun, Karaca Hatun'un yaptıklarını obadaki herkese anlatacağını söylerken Karaca Hatun, buna asla izin vermeyeceğini söyleyerek Akça Hatun'un boğazına hançer dayadı.

Öte yandan Alparslan, Diyojen'e Vaspurakan Valisi Dukas'ı istediğini söyledi ve ona bir teklif sundu. Makam sevdasıyla yanıp tutuşan Diyojen, hem Kekavmenos'tan hem de Dukas'tan kurtulmasını sağlayacak teklife ne cevap vereceği ise merak konusu.