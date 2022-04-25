Alparslan Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan'ı köşeye sıkıştıran Diyojen'in yeni planı nedir? - Son Dakika
Üye Girişi

Alparslan Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan'ı köşeye sıkıştıran Diyojen'in yeni planı nedir?

25.04.2022 13:17
Alparslan Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan'ı köşeye sıkıştıran Diyojen'in yeni planı nedir?

Bu akşam 23. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Alparslan Büyük Selçuklu'da kalede mahsur kalan Alparslan nasıl kurtulacak? Yaylaya giden oba hatunları Liparit Kardeşler tarafından saldırıya uğramıştı, Akınay ağır yara almıştı. Peki, Akınay'ın yardımına kim koşacak?

Başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Rabia Soytürk gibi isimlerin yer aldığı yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu'da bu akşam kaleye sızan Alparslan, zindanda mahsur kaldı. Diyojen'in hain planlarıyla baş bala kalan Alparslan, yeni planlarını devreye sokacak.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Kekavmenos ile kurdukları planla kaleye sızan Alparslan, Diyojen'in karşı hamlesiyle zindanda mahsur kalmıştı. Alplarının da askerler tarafından esir alınması, Alparslan'ı zor durumda bırakmıştı. Alparslan kaleden nasıl kurtulacak, alplarını da kurtarabilecek mi? Alparslan ile yaptığı plan açığa çıkan Kekavmenos, kendini savunmak için ne yapacak? Alparslan'ı köşeye sıkıştıran Diyojen'in yeni planı nedir? Alparslan'ı serbest bırakacak mı, yoksa onun üzerinden yeni bir oyun mu tertip edecek? Liparit Kardeşler bu oyunun neresinde? Yaylaya giden oba hatunları Liparit Kardeşler tarafından saldırıya uğramıştı, Akınay ağır yara almıştı. Akınay ölecek mi, hatunlar bu saldırıdan nasıl kurtulacak? Liparit Kardeşler'in Alparslan'a yanıtı sert mi olacak? İşbirliği yapan Dukas ve Yınal'ın kendi hedefleri doğrultularında planları ne olacak? Yınal, Ferzat ile bir işbirliğine gidecek mi? Dukas, Bizans içindeki dinamikleri yeniden şekillendirebilecek mi?

YORUMLAR
500
Teşkilat dizisinde dün akşam neler oldu? Halit Başkan'ın öğrendiği yeni bilgi tüm dengeleri nasıl değiştirecek? Teşkilat dizisinde dün akşam neler oldu? Halit Başkan'ın öğrendiği yeni bilgi tüm dengeleri nasıl değiştirecek?

Alparslan Büyük Selçuklu, Fahriye Evcen, Barış Arduç, Trt 1, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alparslan Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan'ı köşeye sıkıştıran Diyojen'in yeni planı nedir? - Son Dakika


Son Dakika
12:58 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş diyor başka bir şey demiyor: Gerekirse biz teklif götürürüz!
12:48 Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu, başbakan belli oldu: Faiz Sucuoğlu
12:33 Eti Bakır'ın Mardin'deki tesisi dünyadaki kobaltın yüzde 2'sini tek başına üretiyor
12:29 Macron'a Asya'dan ilk tebrik Çin liderinden geldi
12:24 Seda Sayan'ın nikah töreninde oğlu yanında değildi
12:14 Uzaya da Çin Setti kuruyorlar: Astreoitlerin yönünü değiştirecekler
12:12 6'lı masanın adayına ilişkin her gün yeni bir isim ortaya atılıyor: Bu kez de Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası
11:59 Sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı paylaşım tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
11:49 Seda Sayan'ın kayınpederi ve kayınvalidesinden videolu hoş geldin mesajı
11:48 "Lozan'da gizli madde var mı?" sorusuna CİMER'den yanıt geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 13:24:42. #1.11#
SON DAKİKA: Alparslan Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan'ı köşeye sıkıştıran Diyojen'in yeni planı nedir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement