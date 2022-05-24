Alparslan Büyük Selçuklu'nun dün akşam yayınlanan yeni bölümüne ne oldu? Akça'nın ölümü sonrasında neler yaşandı? - Son Dakika
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Alparslan Büyük Selçuklu'nun dün akşam yayınlanan yeni bölümüne ne oldu? Akça'nın ölümü sonrasında neler yaşandı?

24.05.2022 10:02
Alparslan Büyük Selçuklu'nun dün akşam yayınlanan yeni bölümüne ne oldu? Akça'nın ölümü sonrasında neler yaşandı?

TRT ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bölüme Akça Hatun'un kendini hançerle öldürmesi damga vurdu. Akça'nın ölümü sonrası neler yaşandı? İşte yeni bölümün detayları...

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu, her pazartesi TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

Yeni bölümde; Kekavmenos, Hasan Bey'e, ''Öldü sandığın kızın yanımda.'' yazılı bir not gönderdi.

Hasan Bey, ''Yaptıklarının hesabını senden bir bir soracağım.'' derken Kekakvmenos, yeni bir düşman çağırdı.

KEKAVMENOS'U KOZSUZ BIRAKMAK İSTEYEN AKÇA CANINA KIYDI

Kekavmenos'ı kozsuz bırakmak isteyen Akça Hatun'un, ''Madem onlara karşı silahın benim.'' diyerek kendini hançerle öldürmesi ise bölüme damga vurdu.
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Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam yayında! Akça Hatun'un kendini öldürmesi bölüme damga vuruyor Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam yayında! Akça Hatun'un kendini öldürmesi bölüme damga vuruyor

Alparslan Büyük Selçuklu, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alparslan Büyük Selçuklu'nun dün akşam yayınlanan yeni bölümüne ne oldu? Akça'nın ölümü sonrasında neler yaşandı? - Son Dakika


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