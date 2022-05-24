Yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu, her pazartesi TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.
Yeni bölümde; Kekavmenos, Hasan Bey'e, ''Öldü sandığın kızın yanımda.'' yazılı bir not gönderdi.
Hasan Bey, ''Yaptıklarının hesabını senden bir bir soracağım.'' derken Kekakvmenos, yeni bir düşman çağırdı.
Son Dakika › Magazin › Alparslan Büyük Selçuklu'nun dün akşam yayınlanan yeni bölümüne ne oldu? Akça'nın ölümü sonrasında neler yaşandı? - Son Dakika