Alparslan Büyük Selçuklu'nun dün akşam yayınlanan yeni bölümüne ne oldu? Akça'nın ölümü sonrasında neler yaşandı?

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu, her pazartesi TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.



Yeni bölümde; Kekavmenos, Hasan Bey'e, ''Öldü sandığın kızın yanımda.'' yazılı bir not gönderdi.

Hasan Bey, ''Yaptıklarının hesabını senden bir bir soracağım.'' derken Kekakvmenos, yeni bir düşman çağırdı.

KEKAVMENOS'U KOZSUZ BIRAKMAK İSTEYEN AKÇA CANINA KIYDI

Kekavmenos'ı kozsuz bırakmak isteyen Akça Hatun'un, ''Madem onlara karşı silahın benim.'' diyerek kendini hançerle öldürmesi ise bölüme damga vurdu.