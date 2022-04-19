Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler oldu? Romen ile Alparslan düellosunu kim kazanacak? - Son Dakika

Başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Gizem Karaca'nın yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu'daAkça evlilik arifesinde sakladığı son sırrı aşikar edecek mi?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Kekavmenos'un yerini söylemek zorunda kaldığı büyük dehlizde mühimmat ve malzeme taşıyan Alparslan ve alpları, Diyojen ve Rati'nin saldırısı sonucunda dehlizde sıkışıp kalmıştı. Kekavmenos, dehliz odacığının girişine yerleştirilen cevherler sebebiyle akli melekelerini kısmen yitirmişti. Alparslanlar, üstlerine çöken dehlizden nasıl çıkacak? Alparslan ve Kekavmenos'u dehlizde ölüme terk eden Diyojen'in bir sonraki planı ne olacak?

Kekavmenos'un kendini tehdit etmesiyle sıkışan Akça, Alparslan ile olan ilişkisinin gerçek olduğunu Kekavmenos'tan gizleyebilecek mi? Akça evlilik arifesinde sakladığı son sırrı aşikar edecek mi?