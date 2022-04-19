Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler oldu? Romen ile Alparslan düellosunu kim kazanacak? - Son Dakika
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Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler oldu? Romen ile Alparslan düellosunu kim kazanacak?

19.04.2022 09:06
Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler oldu? Romen ile Alparslan düellosunu kim kazanacak?

Dün akşam 22. bölümle ekranda izleyicisiyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu'da dehlizden çıkmayı başaran Alparslan, bu sefer de Diyojen'in kurduğu tuzakla baş etmek zorunda kalacak. Kekavmenos'u dehlizde ölüme terk eden Diyojen'in bir sonraki planı ne olacak?

Başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Gizem Karaca'nın yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu'daAkça evlilik arifesinde sakladığı son sırrı aşikar edecek mi?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Kekavmenos'un yerini söylemek zorunda kaldığı büyük dehlizde mühimmat ve malzeme taşıyan Alparslan ve alpları, Diyojen ve Rati'nin saldırısı sonucunda dehlizde sıkışıp kalmıştı. Kekavmenos, dehliz odacığının girişine yerleştirilen cevherler sebebiyle akli melekelerini kısmen yitirmişti. Alparslanlar, üstlerine çöken dehlizden nasıl çıkacak? Alparslan ve Kekavmenos'u dehlizde ölüme terk eden Diyojen'in bir sonraki planı ne olacak?

Kekavmenos'un kendini tehdit etmesiyle sıkışan Akça, Alparslan ile olan ilişkisinin gerçek olduğunu Kekavmenos'tan gizleyebilecek mi? Akça evlilik arifesinde sakladığı son sırrı aşikar edecek mi?

Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler oldu? Romen ile Alparslan düellosunu kim kazanacak?
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Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alpler üstlerine çöken dehlizden nasıl çıkacak? Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alpler üstlerine çöken dehlizden nasıl çıkacak? Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan 3 yaşında girdi! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan 3 yaşında girdi!

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Son Dakika Magazin Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler oldu? Romen ile Alparslan düellosunu kim kazanacak? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler oldu? Romen ile Alparslan düellosunu kim kazanacak? - Son Dakika
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