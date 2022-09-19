Paptircem'den 'nereye Gömsem?' Sürprizi - Son Dakika
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Paptircem'den 'nereye Gömsem?' Sürprizi

19.09.2022 11:32
Paptircem'den 'nereye Gömsem?' Sürprizi

Alternatif müziğin başarılı temsilcilerinden söz yazarı, besteci ve yorumcu Paptircem, "Nereye Gömsem?" isimli yeni teklisini dinleyicilerle buluşturdu. İşte detaylar...

Şarkının ilk bölümünde kendisini sürekli yargılayan iç sesine haykırışta bulunan Paptircem, ikinci bölümde ise iç sesinin konuşmalarını bu etkileyici ve içsel olarak ters köşelerle dolu hissettiren projede dinleyici ile paylaşılıyor.

"SANKİ BAŞKA BİRİ GİBİ HİSSEDERİZ"

Paptircem, tüm kararları yalnızca kendimizin verdiğini sandığımızı ancak hepimizin içinde olan "o ses" in kabul edilemez isteklerimizle donandığını dile getirerek projeyi şu sözlerle anlatıyor:

"Bu ses biz miyiz, yoksa başka insanların yargılayıcı bakışları mı, ayırt etmek çok zordur. Sanki başka biri gibi hissederiz. Bu ses, bize hükmeder, güler, aşağılar, yargılar; kendinden şüphe ettiren biridir. Sanki ruh tek kişiliktir ve onun yüzünden o bedene sıkışmış hissederiz.

Bu sıkışmış iki kişi, birbirinden o kadar yorulur, birbirlerinden o kadar nefret ederler ki; tek yolları birinden birini öldürmektir gibi gelir."

BİR YANI İSYANKAR BİR YANI SAKİN!

Nereye Gömsem? şarkısının aynı bedende hapis kalmış iki adaşın birbirinden kurtulmak için verdikleri bir savaşın hikayesi olduğunu da sözlerine ekleyen Paptircem, bu iki ruhun birbirleriyle kavgalarının ancak birbirlerini öldürdüklerinde son bulacağı hissini anlatıyor.

Elektronik ögelerle çok sesli müziği birbirine harmanlayan bir yapıda olan şarkı, bu iki kişiyi betimlemek adına iki farklı vokal tavrında söylendi. Şarkının ilk kısmının sözleri daha isyankar iken, ikinci kısım daha sakin ve akıl sağlığı yerinde olmayan birinin ağzından okunuyor.

Söz ve müziği Paptircem'in kendisine ait olan şarkının prodüktörlüğünü Ufuk Kevser ve vokal prodüksiyonunu Kaan Arslan üstlendi. Projenin fotoğrafları ise Dükkan Production imzası taşıyor.

Paptircem'in yeni şarkısı "Nereye Gömsem?" tüm dijital platformlarda yayımda.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Paptircem'den 'nereye Gömsem?' Sürprizi - Son Dakika

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