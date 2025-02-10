Altıeylül Belediyesi Cumhuriyet Çocuk Korosu Barış Manço'yu Andı - Son Dakika
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Altıeylül Belediyesi Cumhuriyet Çocuk Korosu Barış Manço'yu Andı

Altıeylül Belediyesi Cumhuriyet Çocuk Korosu Barış Manço\'yu Andı

Altıeylül Belediyesinin Cumhuriyet Çocuk Korosu, usta sanatçı Barış Manço'nun vefatının 26. yılında onun eserlerini seslendirdi. Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Barış Manço'nun kültürel mirasını ve eğitici rolünü vurguladı.

10.02.2025 15:53  Güncelleme: 15:55
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Altıeylül Belediyesinin Cumhuriyet Çocuk Korosu, usta sanatçı Barış Manço'nun vefatının 26. yılında onun eserlerini seslendirdi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, "Bu Koronun ismi Cumhuriyet, bu isim bu koroya çok yakıştı. Hepsi Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün çocukları, bu değerlere her zaman sahip çıkacağız. Barış Manço sadece bir sanatçı değil, bence öğretmen, hepimizi eğitti. Bu ülkedeki çocukları ve halkımızı eğitti, 7'den 70'e barış elçisiydi. Dünya neresine gitse, ülkesini seven, milliyetçi duyguları olan, Atatürkçü ve Cumhuriyet sevdalısı bir insandı" diyerek Barış Manço'yu andı.

Başkan Şehirli, "Bugün burada Barış Manço'yu anmaktan Kültür Sanat Ekibimize, Hüseyin ve Gülşah hocama, sanatçılara ve Cumhuriyet'in çocuklarına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Altıeylül Belediyesi Cumhuriyet Çocuk Korosu Barış Manço'yu Andı - Son Dakika

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