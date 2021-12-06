Altın Kelebek'te iki ödül birden alan Müge Anlı'ya Devlet Bahçeli'den tebrik mesajı

ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı'nın sunumuyla izleyiciyle buluşan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu başladı. 47'ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ve 'En İyi Kadın Sunucu' ödüllerinin sahibi Müge Anlı, sezon açılışında kendisine gelen tebrik çiçekleri ve notları paylaştı.

BAHÇELİ'DEN TEBRİK TELEFONU

Anlı, tebrik mesajı gönderen isimlerden birinin de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu belirtti ve canlı yayında Bahçeli'nin mesajını okudu.

"GÜZEL MESAJLARINIZ BİZİ ONURLANDIRIYOR"

Gülümseyerek mesajı seyircilerine aktaran Anlı, "Öncelikle Altın Kelebek ödülleriyle ilgili az önce reklam arasında kendileriyle de görüştüm, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bir mesajı var; 'Muhterem Müge Hanım, Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Gündüz Kuşağı ve En İyi Kadın Sunucu Ödüllerini almış olmanızdan dolayı tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyorum.' Çok teşekkür ediyorum Sayın Devlet Bahçeli'ye az önce kendisi ile de konuştum; 'Sizin ödülleriniz milletin kalbinde' dedi. Her zaman güzel mesajlarıyla bizi onurlandırıyor." diye konuştu.

DAHA ÖNCE DE MESAJ GÖNDERMİŞTİ

Bahçeli, daha önce de Müge Anlı'ya mesaj göndererek, "Sayın Müge Anlı, Türk televizyonlarındaki sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri olan beğeniyle ve dikkatle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni yayın dönemini tebrik ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.