Amasyalılar kar yağışını konserle kutladı

Amasya'da son 40 yılın en yoğun kar yağışı Amasya Belediyesi'nin düzenlediği coşkulu konserle kutlandı. Etkinliğe katılanlara sucuk ekmek dağıtıldı.

Amasya Belediyesi'nin Şehzadeler Gezi Yolunda düzenlediği eğlencede çalınan marşlar ve şarkılar eşliğinde doyasıya oynayan vatandaşlara sucuk ekmek dağıtıldı. Yüzlerce genç halay çekip horon da oynadı.

2 gündür kar yağışının etkili olduğu kentte gençleri ve halkı "Kara merhaba" adlı etkinlikle eğlendirmeyi amaçladıklarını belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "1985 yılından bu güne kadar şehrimiz böyle bir kar yağışıyla karşılaşmamıştı" dedi. Eğlenen gençleri alkışlayan Mehmet Sarı, "Uzun ince bir yoldayım" adlı türküyü de seslendirdi.

Genç dostu şehir ödüllü kentte üniversite öğrencilerinin yaşamını kolaylaştıran uygulamalar da yaptıklarına değinen Başkan Sarı, ücretsiz çorba dağıtımının yanı sıra içme suyu ve doğalgaz faturalarını da hayırseverlerin desteğiyle karşıladıklarını söyledi. - AMASYA