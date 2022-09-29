Amber Heard Johnny Depp'in özel hayatını umursamıyor! - Son Dakika
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Amber Heard Johnny Depp'in özel hayatını umursamıyor!

29.09.2022 10:44

Amber Heard'ün, şu aralar Joelle Rich adında bir avukatla çıktığı söylenen eski kocası Johnny Depp'in özel hayatıyla hiç ilgilenmediği bildirildi.

Amber Heard'ün, şu aralar Joelle Rich adında bir avukatla çıktığı söylenen eski kocası Johnny Depp'in özel hayatıyla hiç ilgilenmediği bildirildi.

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Kaynak: DailyMotion.com

Amber Heard, Johnny Depp, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Amber Heard Johnny Depp'in özel hayatını umursamıyor! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amber Heard Johnny Depp'in özel hayatını umursamıyor! - Son Dakika
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