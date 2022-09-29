Amber Heard 'ün, şu aralar Joelle Rich adında bir avukatla çıktığı söylenen eski kocası Johnny Depp 'in özel hayatıyla hiç ilgilenmediği bildirildi.

Kaynak: DailyMotion.com

Amber Heard, Johnny Depp, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Amber Heard Johnny Depp'in özel hayatını umursamıyor! - Son Dakika

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