Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor

Angelina Jolie ABD\'yi terk ediyor
15.02.2026 21:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollywood'un ünlü isimlerinden Angelina Jolie, ABD'den ayrılma planlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ünlü aktris, çocuklarının 18 yaşına gelmesini beklediğini belirtmişti, bu sürenin dolmasıyla taşınma hazırlıkları başladı. Jolie, ABD'deki toplumsal ve siyasi atmosferden duyduğu rahatsızlığı belirtirken, 'Ülkemi seviyorum ama şu anda ülkemi tanıyamıyorum' dedi.

Hollywood'un ünlü ismi Angelina Jolie, ABD'den ayrılma planlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Uzun süredir yurt dışına taşınmayı düşünen ünlü aktris, çocuklarının 18 yaşına gelmesini beklediğini söylüyordu. O sürenin de dolmasıyla Jolie taşınma hazırlıklarına hız verdi. Ülkesine duyduğu sevgiyi koruduğunu ancak mevcut tablo karşısında kendisini artık ABD'ye ait hissetmediğini dile getiren ünlü oyuncu üstü kapalı da olsa mevcut yönetimi eleştirdi.

"ÜLKEMİ TANIYAMIYORUM"

Yaptığı açıklamalarda ABD'deki toplumsal ve siyasi atmosferden duyduğu rahatsızlığı açık sözlerle ifade eden Jolie, "Ülkemi seviyorum ama şu anda ülkemi tanıyamıyorum" diyerek dikkat çekti. Oyuncu, bireysel özgürlüklerin ve kişisel ifadelerin sınırlandığı her ortamın tehlikeli olduğunu vurguladı.

"ÖZGÜRLÜKLER AYRILAMAZ"

Jolie, dünya görüşünü tanımlarken eşitlik, birliktelik ve uluslararası değerlerin altını çizdi. "Benim dünya görüşüm eşitlikçi, birlikçi ve uluslararasıdır. Kişisel ifadeleri ve özgürlükleri herhangi bir kişiden ayıran ya da sınırlayan her şey son derece tehlikelidir" sözleriyle, ABD'de yaşanan değişime yönelik eleştirisini netleştirdi.

TAŞINMA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Ünlü aktrisin, özellikle çocuklarının eğitim ve yaşam düzenini gözeterek bu kararı ertelediği, en küçük çocuklarının reşit olmasıyla birlikte ABD dışındaki bir ülkede yaşam kurmayı planladığı belirtiliyor. Jolie'nin yeni hayatını Avrupa ya da farklı bir uluslararası merkezde sürdürmesi ihtimali kulislerde konuşuluyor.

HOLLYWOOD'DAN UZAK, DAHA KÜRESEL BİR YAŞAM

Angelina Jolie'nin bu kararı, yalnızca kişisel bir taşınma değil; aynı zamanda Hollywood merkezli yaşamdan uzaklaşıp daha küresel bir hayat tercihinin de sinyali olarak yorumlanıyor. Oyuncunun bundan sonraki kariyerini ve sosyal çalışmalarını ABD dışında şekillendirmesi bekleniyor.

Angelina Jolie'nin altı çocuğu var: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne. Alex Gurley.Aktristin ünlü aktör Brad Pitt'ten olan ikiz çocukları Knox ve Vivien bu yıl 18 yaşına giriyor.

Angelina Jolie, Hollywood, Magazin, Ünlüler, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mecliste ’’Cemevi’’ kavgası ’’Adam yerine koymayın onu’’ dedi, ortalık karıştı Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı
İkizi olsa bu kadar benzemez İşte Erling Haaland’ın dublörü İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Erling Haaland'ın dublörü
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi Bir buket 7 bin TL Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi! Bir buket 7 bin TL!
Yollar ayrılacak Andre Onana için veda kararı Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
Ronaldo ne zaman emekli olacak Herkesin aklındaki soruya böyle yanıt verdi Ronaldo ne zaman emekli olacak? Herkesin aklındaki soruya böyle yanıt verdi

22:15
Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar
Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar
22:02
Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 907’de yıktı
Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+7'de yıktı
21:23
Erdoğan’ın BAE ziyareti ertelendi
Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi
20:57
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
20:42
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon
18:46
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington’da görüşecek
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 22:55:18. #7.11#
SON DAKİKA: Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.