Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı

Podyumdaki başarısıyla fırtınalar estiren ve sonrasında şarkıcılık yapmaya başlayan Ayşe Hatun Önal, önce babası Remzi Önal'ı, ardından annesi Şengül Önal'ı beyin kanaması nedeniyle kaybetti. Peş peşe aldığı ölüm haberleriyle yıkılan şarkıcı, ortalardan kayboldu.

KAPI DIŞARI ÇIKMIYOR

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, herkesle irtibatı kesen Önal, kendisini eve kapattı. Anne ve babasını kaybettikten sonra yaşadığı acıları kaldıramayan şarkıcının depresyona girdiği ileri sürüldü. Önal, aylardır evden kapı dışarı çıkmadığı gibi kimseyle görüşmüyor ve kimsenin telefonunu da açmıyormuş.

Şarkıcının menajerinin telefonlarını bile açmadığı konuşulanlar arasında.