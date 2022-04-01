Annelik İtirafı Geldi - Son Dakika

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Tolga Akış ile nikah masasına oturan Zeynep Bastık, geçtiğiz akşam Etiler'de arkadaşlarıyla buluştu.

"ANNE OLMA HAYALİ KURUYORUM"

Mekana girmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bastık, "Anne olacak mısınız?" sorusuna "Bir yengeç kadını olarak annelik hayali kuruyorum ve çocukları çok seviyorum. Kendimi anne olarak hayal edebiliyorum ama doğru zamanda olması gerektiğine inanıyorum. Şimdilik öyle bir planımız ve acelemiz yok. Zaten birlikte bir iş ve kariyer yürütüyoruz. Önce hayallerimizi gerçekleştirmeliyiz" cevabını verdi.

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

1984 doğumlu olan Tolga Akış, 2022 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. 7 Temmuz 2021 tarihinde şarkıcı Zeynep Bastık ile evlendi. Tolga Akış 1.76 metre boyunda, 81 kilo ve aslan burcudur. Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @tolgaakis kullanıcı adıyla yer almaktadır.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi Çanakkale'de tamamladı. Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol alan Zeynep Bastık, asıl çıkışını ise müzik kariyeriyle yaptı.