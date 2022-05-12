Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Bebeğine kavuşan Defne'nin mutluluğu ne kadar sürdü? - Son Dakika
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Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Bebeğine kavuşan Defne'nin mutluluğu ne kadar sürdü?

12.05.2022 09:11
Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Bebeğine kavuşan Defne'nin mutluluğu ne kadar sürdü?

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci ve Engin Öztürk'ün yer aldığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde bebeğine kavuşan Defne'nin mutluluğu uzun sürmedi. Sadun, Çınar ve Defne, aralarında geçen tüm sürtüşmeleri unutup kaybolan bebeği bulmak için güçlerini birleştirdiler.

Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci ve Engin Öztürk'ün üstlendiği TV 8 ekranlarının yeni dizisi, "Annenin Sırrıdır Çocuk" dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu.

DEFNE'NİN MUTLULUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Bebeğine kavuşan Defne'nin ''Sonunda bana geldin!'' diyerek sımsıkı sarıldı. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Sadun'a bebekle ilgili çok ciddi bir ihbar geldi. Çınar ile Sadun aralarındaki gerilime rağmen bu ihbardan sonra bebeği bulabilmek için işbirliği yapmak zorunda kaldılar.

BEBEĞİ BULMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Meryem ihbarcının yaptığı hamleler yüzünden çok büyük bir uçurumun kenarına geldi. Sadun, Çınar ve Defne aralarında geçen her şeyi geçici olarak unutup bebeği bulmak için harekete geçmeleri dikkat çekti.
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Son Dakika Magazin Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Bebeğine kavuşan Defne'nin mutluluğu ne kadar sürdü? - Son Dakika


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