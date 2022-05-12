Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Bebeğine kavuşan Defne'nin mutluluğu ne kadar sürdü? - Son Dakika

Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci ve Engin Öztürk'ün üstlendiği TV 8 ekranlarının yeni dizisi, "Annenin Sırrıdır Çocuk" dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu.
DEFNE'NİN MUTLULUĞU DİKKAT ÇEKTİ
Bebeğine kavuşan Defne'nin ''Sonunda bana geldin!'' diyerek sımsıkı sarıldı. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Sadun'a bebekle ilgili çok ciddi bir ihbar geldi. Çınar
ile Sadun aralarındaki gerilime rağmen bu ihbardan sonra bebeği bulabilmek için işbirliği yapmak zorunda kaldılar.
BEBEĞİ BULMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİLER
Meryem ihbarcının yaptığı hamleler yüzünden çok büyük bir uçurumun kenarına geldi. Sadun, Çınar ve Defne aralarında geçen her şeyi geçici olarak unutup bebeği bulmak için harekete geçmeleri dikkat çekti.