Annesinin Gözü Önünde Öpüştü! - Son Dakika
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Annesinin Gözü Önünde Öpüştü!

27.03.2022 13:04
Annesinin Gözü Önünde Öpüştü!

Türk müziğinin efsane bestecisi ve yorumcusu Selami Şahin, geçtiğimiz akşam Hayal Kahvesi Hilton Kozyatağı Premium sahnesinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Selami Şahin'i dinlemeye gelenler arasında eşi Didem Şahin ve müstakbel gelini Ecem Çırpan bulunuyordu.

Konserin ikinci yarısında oğlu Lider Şahin'i sahnesine davet eden Selami Şahin, sevenlerine sürpriz yaşattı. Yakın zamanda çıkan ve oldukça beğenilen 'Rezil Rüsva' adlı şarkılarını aynı sahnede seslendiren baba oğul, performansları ile izleyicilerden büyük alkış aldı.

SAHNEDEN İNDİ SEVGİLİSİNİ ÖPTÜ

Sahneden indikten sonra sevgilisi Ecem Çırpan'ı öpen Lider Şahin, "Ecem ile çok mutluyum. Her şey yolunda gidiyor" diyerek mutluluğunu gözler önüne serdi.

YOLDA YÜRÜRKEN ÇOK GÜZEL YORUMLAR ALIYORUM!

İddialı düetleri ile ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplayan sanatçı Selami Şahin, şarkının geri dönüşleri ile ilgili şunları söyledi; "Oğlum Lider'in yaptığı bu şarkı çok büyük ilgi görüyor. Yolda yürürken birçok insanın güzel tepkileriyle karşılaşıyorum. Bu benim için büyük bir şereftir. İşlerimizde iki arkadaş gibi ilerliyoruz. Yapılmamış şarkıyı yapmak çok önemli. Rezil Rüsva da onlardan biridir. Onların başarıları için canımı veririm"

HAYATIM FİLM OLACAK GENÇLİĞİMİ OĞLUM OYNAYACAK

Selami Şahin hayatını anlatan bir filmin çalışmalarına başladıklarının müjdesini verirken "Çocukluğundan bugüne kadar olan hayatımı anlatacağım. Gençlik günlerimi oğlum oynayacak 50 yaşında sonraki kısmı ise kendim oynayacağım. İstanbul'a 15 yaşında tek başıma geldim. Çalıştığım oteli, restoranı göstereceğim. Parkta yattığım günlerim oldu" diyerek ipuçlarını paylaştı.

KRALIM DEMEK OLMAZ HAK KARAR VERİR

Serdar Ortaç'ın kendini 'Popun kralı' ilan etmesi konusunda ise duayen sanatçı "Ben kimseye karşı değilim. 'En iyi benim' demek yanlış. Buna halk karar verir" diyerek eleştiride bulundu.

Annesinin Gözü Önünde Öpüştü!
Annesinin Gözü Önünde Öpüştü!
Annesinin Gözü Önünde Öpüştü!
Annesinin Gözü Önünde Öpüştü!
Annesinin Gözü Önünde Öpüştü!
Annesinin Gözü Önünde Öpüştü!

YORUMLAR
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#34;görümcemle İlişkimi Gören Oğlum, Aramıza Katılmak İstiyor' Sorusuna Yanıt #34;görümcemle İlişkimi Gören Oğlum, Aramıza Katılmak İstiyor' Sorusuna Yanıt Babasını bıçaklamıştı; cezai ehliyeti olup olmadığına dair rapor istendi Babasını bıçaklamıştı; cezai ehliyeti olup olmadığına dair rapor istendi

Selami Şahin, Ecem Çırpan, Lider Şahin, Oğlum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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