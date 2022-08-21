İddia Sonucu Sahneye Çıktık - Son Dakika
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İddia Sonucu Sahneye Çıktık

21.08.2022 15:56
İddia Sonucu Sahneye Çıktık

Aqua Florya AVM'nin 10. Yılı kutlamalarına özel düzenlenen etkinliklerden biri olan "Ay ışığında komedi" festivalinin 2. haftası geride bıraktığımız gün Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın sahne aldığı "Burda Olan Burda Kalır" ile devam etti. Algöz ve Can Yılmaz sahne öncesi muhabirlerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Burada Olan Burada Kalır gösterilerinin nasıl sahneye taşındığı hakkında da konuşan Zafer Algöz "Cem Yılmaz ile iddiaya girdik. Bize 'Siz sahneye çıktığınız da anlatacaklarınız 10 dakika sürer ve sonra susarsınız.' dedi. Biz de bu konuşmaları yüzünden iddiaya girdik Cem ile ve sahneye çıktık. Turnelerimiz de devam edecek. Seyircinin ilgisi de gayet güzel." dedi.

Zafer Algöz ve Can Yılmaz kısa süren sohbetin ardından hazırladıkları stand-up gösterisiyle izleyenleri kahkahaya boğdu. Alışveriş merkezinin sahilinde bulunan Amfi tiyatro da sahnelenen "Burda Olan Burda Kalır" Show'a alışveriş merkezinin ziyaretçileri yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 2 saat süren ve seyircilerle interaktif bir şekilde gerçekleştirilen gösteri ile izleyenler keyifli saatler geçirdi. Sahne sırasında Ozan Güven'e takılan Zafer Algöz, " Bizim sahne ismini Gora da beraber oynadığımız Vasat Ozan koydu." diyerek Ozan Güven'e takıldı. Birbirinden güzel anılarıyla izleyicileri kahkahaya boğan ikili, gelen herkese keyifli dakikalar yaşattı.

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Kaynak: Snob Magazin

Zafer Algöz, Ozan Güven, Cem Yılmaz, Can Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İddia Sonucu Sahneye Çıktık - Son Dakika

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