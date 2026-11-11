Arabesk müziğin usta ismi Cengiz Tekin hayatını kaybetti - Son Dakika
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Arabesk müziğin usta ismi Cengiz Tekin hayatını kaybetti

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Arabesk müziğin usta ismi Cengiz Tekin hayatını kaybetti
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İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur gibi sanatçıların seslendirdiği unutulmaz şarkılara imza atan besteci ve şarkıcı Cengiz Tekin, 71 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık 3,5 aydır hastanede tedavi gören sanatçının geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Arabesk müziğin sevilen bestecilerinden Cengiz Tekin'den acı haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçı, İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 10 Kasım Salı gecesi saat 22.43'te hayatını kaybetti. Tekin'in vefat haberini ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay duyurdu.

3,5 AYDIR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Cengiz Tekin, 2018 yılında kalp krizi geçirmiş ve ilerleyen süreçte ciddi kalp yetmezliği sorunları yaşamaya başlamıştı. Banyoda düşerek kaburgalarını kıran sanatçı, uzun süre yatağa bağlı kalmasının ardından yatak yaralarıyla da mücadele ediyordu. Yaklaşık 3,5 aydır hastanede tedavi gören ve zaman zaman yoğun bakıma alınan Tekin, geçirdiği son kalp krizinin ardından yaşamını yitirdi.

KIZINDAN DUYGUSAL VEDA

Sanatçının kızı Sevcan Tekin de babasının vefatının ardından yaptığı açıklamada, "Canım babam, atam, koca çınarım Cengiz Tekin'i kaybettik" ifadelerini kullandı. Aylarca güzel haber beklediklerini belirten Tekin, babasına veda etmenin acısını yaşadıklarını dile getirdi. Cenaze ve defin bilgilerinin netleşmesinin ardından paylaşılacağı bildirildi.

ARABESK MÜZİĞİN UNUTULMAZ ŞARKILARINA İMZA ATTI

1955 yılında dünyaya gelen Cengiz Tekin, uzun yıllar İbrahim Tatlıses'le çalıştı. Besteciliğinin yanı sıra şarkıcılık da yapan sanatçı, "Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş", "Zalimden de Zalim", "Senin Yerine", "Dert Kitabı", "Diyemedim" ve "Sevdik de Ne Oldu" gibi eserlere imza attı.

Tekin'in eserleri İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Bergen, Adnan Şenses, Mine Koşan ve Kamuran Akkor gibi birçok sanatçının albümünde yer aldı.

İbrahim TatlısesMüslüm GürsesFerdi TayfurAdnan ŞensesKalp KriziMine KoşanMagazinBergenSon Dakika

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