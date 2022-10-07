Minik Yıldız 9 Yaşında! - Son Dakika
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Minik Yıldız 9 Yaşında!

07.10.2022 18:22
Minik Yıldız 9 Yaşında!

Aralarında Hercai, Meleklerin Aşkı, Kahraman Babam ve Aziz gibi dizi projelerinde yer alan ekranların minik yıldızı Ebrar Alya Demirbilek 9. yaş gününü Üsküdar Cafe Emilia'da kutladı.

Doğum günün de neşeli halleriyle dikkat çeken Ebrar Alya Demirbilek, yerinde duramadı.

Renkli doğum gününe oyuncular Ferit Aktuğ,, Ayaz Gülşen, Kuzey Gezer, fenomen Semiraminta ve Müzeyyen Karakan katıldı.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Minik Yıldız 9 Yaşında! - Son Dakika

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