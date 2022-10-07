Minik Yıldız 9 Yaşında!

Doğum günün de neşeli halleriyle dikkat çeken Ebrar Alya Demirbilek, yerinde duramadı.
Renkli doğum gününe oyuncular Ferit Aktuğ,, Ayaz Gülşen, Kuzey Gezer, fenomen Semiraminta ve Müzeyyen Karakan katıldı.
Kaynak: Snob Magazin
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