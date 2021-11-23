Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Amsterdam tatilinde

Geçtiğimiz temmuz ayında altı yıllık ilişkilerini sessiz sedasız sonlandıran oyuncu çift Aras Bulut İynemli ve Bige Önal, ekim sonunda sessiz sedasız bir şekilde barışmıştı.

GÖZLERDEN UZAK OLMAK İSTEDİLER

İlişkileri konusunda ketum davranan çift, barışmalarını kutlamak için Amsterdam'a gitti. Kasım başında Amsterdam'a uçan ikili, aralarındaki sorunları konuşmak için bir süre gözlerden uzak, baş başa kalmayı tercih etti.

Dört hafta boyunca Amsterdam'da kalacak olan İynemli ve Önal, şimdilerde şehrin yerlisi gibi yaşayıp bol bol sanat galerisi geziyor. Çift, Amsterdam tatillerinden bazı kareleri ayrı ayrı olarak takipçileriyle de paylaşıyor.