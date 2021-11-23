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Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Amsterdam tatilinde - Son Dakika

Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Amsterdam tatilinde

23.11.2021 13:38
Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Amsterdam tatilinde

Uzun süredir aşk yaşayan Aras Bulut İynemli ve Bige Önal geçtiğimiz temmuz ayında ayrılık kararı almıştı. Şimdi ise Aras Bulut İynemli ve Bige Önal cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz temmuz ayında altı yıllık ilişkilerini sessiz sedasız sonlandıran oyuncu çift Aras Bulut İynemli ve Bige Önal, ekim sonunda sessiz sedasız bir şekilde barışmıştı.

GÖZLERDEN UZAK OLMAK İSTEDİLER

İlişkileri konusunda ketum davranan çift, barışmalarını kutlamak için Amsterdam'a gitti. Kasım başında Amsterdam'a uçan ikili, aralarındaki sorunları konuşmak için bir süre gözlerden uzak, baş başa kalmayı tercih etti.

Dört hafta boyunca Amsterdam'da kalacak olan İynemli ve Önal, şimdilerde şehrin yerlisi gibi yaşayıp bol bol sanat galerisi geziyor. Çift, Amsterdam tatillerinden bazı kareleri ayrı ayrı olarak takipçileriyle de paylaşıyor.

Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Amsterdam tatilinde

Aras Bulut İynemli, Bige Önal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Amsterdam tatilinde - Son Dakika Magazin


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