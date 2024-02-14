Arat ve Özge'nin aşkı köşkte gerilim yaratıyor - Son Dakika
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Arat ve Özge'nin aşkı köşkte gerilim yaratıyor

Arat ve Özge\'nin aşkı köşkte gerilim yaratıyor

İstanbul'un köklü Giraylı ailesinin tek oğlu Arat, Bursa'da tanıştığı aşçı Özge ile aşık olur ve evlenir. Ancak, Arat'ın eski karısı Jale'nin hayaleti ve kayınvalidesi Neveser'in direnci, Özge'yi zorlu bir durumun içine sokar.

14.02.2024 12:13  Güncelleme: 12:14
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Merakla beklenen dizinin ilk bölüm özeti ise şöyle;

Arat, İstanbul'un köklü, soyu saraya dayanan Giraylı ailesinin tek oğludur. İş için gittiği Bursa'da, orada yaşayan Özge Günay ile tanışır. Özge bir aşçıdır. Annesini babasını genç yaşta kaybetmiştir.

Kardeşi Behiye ile yaşamaktadır. Özge ve Arat bambaşka kültürlerden gelmelerine, birbirlerine taban tabana zıt olmalarına rağmen aşık olurlar. Kısa süre içinde evlenirler. Çok mutlu olan çift, İstanbul'daki köşke geldiklerinde, Özge duvara çarpmış gibi olur.

Arat'ın eski karısı Jale'nin hayaleti sanki yanı başlarındadır. Kayınvalidesi Neveser'in Özge'yi asla kabullenmemesi ve köşkteki gerilim de, Özge'yi içinden çıkılamaz bir girdaba sokacaktır.

Kaynak: Magazinkolik

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